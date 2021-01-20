التعليم تستعد مبكرا لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات بسبب كورونا

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعداد مبكرا لامتحانات الثانوية العامة والمزمع عقدها فى 19 يونيو المقبل، وأيضا امتحانات الدبلومات الفنية، والمنتظر عقدها فى 29 مايو المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث سيتم وضع خطة محكمة، داخل وخارج اللجان الامتحانية، لحماية الطلاب والمراقبين والمشرفين ورؤساء اللجان من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد فى مواعيدها المحددة سلفا طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى 2020-2021، ولا يمكن إلغاءها بسبب تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستكون إلكترونيا لأول مرة فى تاريخ امتحانات الثانوية العامة، علاوة على تصحيح أوراق الإجابات إلكترونيا أيضا دون تدخل العنصر البشري، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وحصول كل طالب على الدرجات التى يستحقها.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ «الوطن»، بأن الوزارة نجحت العام الماضى فى تسيير امتحانات الثانوية العامة وحماية جميع الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، فى ظل جائحة انتشار كورونا، مؤكدا أن جميع اللجان ستكون معقمة تماما من خلال تعقيم المدارس والمقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب وتطهير دورات المياه، كما سيتم وضع بوابات إلكترونية معقمة على أبواب اللجان، وتوفير أجهزة قياس حراري لقياس حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، لتوفير الحماية الكافية لجموع الطلاب.

وأشار المصدر، إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية ستعقد يوم 29 مايو المقبل ورقيا وليس إلكترونيا، ولا توجد أى نيه لدى الوزارة بإلغاء امتحانات الدبلومات الفنية بسبب كورونا، منوها إلى أن الوزارة عازمة على عقد جميع الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية بمختلف مراحل التعليم، وإستكمال العام الدراسي الحالى 2020-2021، بعد 20 فبراير المقبل، حفاظا على مستقبل الطلاب التعليم، مع تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

ونوها المصدر، إلى أن الوزارة أتاحت ملء الاستمارات الإلكترونية الخاصة بالامتحانات لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية خلال الأسبوع الماضى، لافتا إلى أن جميع امتحانات الثانوية العامة ستعتمد على الفهم والابتكار وليس الحفظ والتلقين، وأن جميع أسئلة الامتحانات ستكون من الأجزاء التى تم تدريسها خلال العام الدراسي ولا توجد أى أسئلة خارج المنهج.