ابنة زبيدة ثروت: أمي رفضت كتابة مذكراتها أو تقديم حياتها في عمل فني

على مدار السنوات الماضية خرجت كثير من الأعمال الفنية التي تجسد السيرة الذاتية لبعض مشاهير الفن في التمثيل والغناء، منها ما حقق نجاحًا جماهيريًا، ومنها ما حقق فشلًا ذريعًا.

ومن أشهر هذه الأعمال «أم كلثوم» عن حياة سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم، والتي جسدتها على الشاشة الفنانة صابرين، سيناريو وحوار محفوظ عبدالرحمن، وإخراج إنعام محمد علي، و«السندريلا» عن حياة سعاد حسني وجسدتها الفنانة منى زكي، سيناريو وحوار عاطف بشاي، إخراج سمير سيف، و«العندليب» عن حياة عبدالحليم حافظ وجسدها على الشاشة الوجه الجديد شادي شامل، سيناريو وحوار مدحت العدل، إخراج جمال عبدالحميد، و«أبو ضحكة جنان» عن حياة إسماعيل ياسين وقام بأداء دوره الفنان أشرف عبدالباقي، سيناريو وحوار أحمد الإبياري وياسين إسماعيل ياسين، إخراج محمد عبدالعزيز.

وفي الساعات انتشرت صورة لفتاة جامعية من محافظة الشرقية تشبه في ملامحها الفنانة الجميلة زبيدة ثروت التي غادرت دنيانا عام 2016، وتصدرت الفنانة التي لقبت بـ«قطة السينما» محركات البحث الشهير «جوجل» الأمر الذي جعل بعض المتابعين يتساءلون عن إمكانية تقديم حياة زبيدة ثروت في عمل فني وسرد مشوار حياتها عبر الشاشة.

كانت ترى أنها إنسانة طبيعية

وتواصلت «الوطن» مع إسمت فرحات، ابنة الفنانة زبيدة ثروت، التي أكدت عدم وجود أي نية لتقديم عمل فني عن الفنانة الكبيرة التي تعد إحدى نجمات زمن الفن الجميل.

وقالت: «حياة زبيدة ثروت الشخصية ملك لها فقط، هي فنانة كبيرة أدت كثير من الشخصيات على شاشة السينما، وليس مطروحًا أن يتم تجسيد سيرتها أو مشوارها على الشاشة».

رفضت تقديم مشوارها وحياتها على الشاشة

واستطردت: «زبيدة ثروت كانت تقول أنها إنسانة طبيعية وعادية، وقصص السير الذاتية اللي زي دي بتكون لرئيس جمهورية مثلًا أو شخصية ما ثرية بالأحداث، ولو كانت هي تريد ذلك كانت كتبت مذكراتها، وأي حاجة هتتقال دلوقتي بعد وفاتها ستكون منقولة عن آخرين، عكس لو في مذكرات مكتوبة بيكون فيها مصداقية أكثر».

وشددت ابنة الفنانة زبيدة ثروت، على أن «قطة السينما» لم تكتب مذكراتها، ولم ترغب في تقديم حياتها على الشاشة «وإحنا زيها مش حابين يكون في حاجة زي كده».