«كانولي» حلوى إيطالية على شكل أعضاء جنسية.. و«الأب الروحي» سبب شهرتها

تتحدث وسائل إعلام إيطالية عن تصميمات مثيرة للمعجنات، والتقاليد القديمة لها التي تشبه الأعضاء التناسلية، وتسمى «كانولي»، وهي أحد أشهر الحلويات في إيطاليا، ومتوفرة في كل محلات جزيرة صقلية.

وحصلت «كانولي» على شهرتها الكبيرة لدى سكان جزيرة صقلية من فيلم هوليود الشهير «الأب الروحي»، الذي قيلت فيه جملة «اترك البندقية وخذ قطعة كانولوني»، بحسب صحيفة «مورننج ماريلاند» الأمريكية.

وأكدت الصحيفة أنه رغم وجود مقادير معروفة لتلك المعجنات، إلا أنها حققت انتشارا كبيرا بين الناس، وتم صنعها خلال العديد من المناسبات الخاصة مع بعض الطقوس.

وذكرت ماريا أوليفيري، خبيرة دراسات التراث الثقافي في مدينة باليرمو، أن الأعضاء الجنسية لا تعتبر من المحرمات في العالمين اليوناني والروماني القديم، ولكن تم تبجيلها كرموز للوفرة في ذلك الوقت.

وقالت إن الأشكال الجنسية للحلويات الصقلية مستمدة من ذلك العالم القديم، وفي ذلك الوقت، كان من المهم أن يكون هناك إنجاب للعديد من الأطفال، لأنهم كانوا يزرعون الأرض ويعولون الأسرة.

وتابعت الصحيفة أن جيوش الفاتحين من «نورماندي» حولت جزيرة صقلية إلى المذهب الكاثوليكي في القرن الحادي عشر، واختلطت التقاليد القديمة مع التقاليد الكاثوليكية، وبالتالي امتزجت واندمجت طقوس الخصوبة في عيد الفصح مع الحلويات القديمة التي كانت تعدها الراهبات، اللاتي اعتدن على صنع هذه الحلويات داخل الدير في عدة مناسبات وأعياد وخلال الأعياد الدينية.

ويعتقد أنه في وقت سابق في اليونان القديمة، كان الحديث عن الأعضاء الجنسية منتشر إلى حد كبير، وربما تم اتخاذ بعض الأشكال في هيئة معجنات، وقالت «أوليفيري»: إن الراهبات لم يصنعن حلويات على شكل أعضاء جنسية لأنهن كن مكبوتات جنسياً وأرادن الاستمتاع، كما يعتقد بعض الناس، ولكن لأنهن ورثن تقليدا قديما.