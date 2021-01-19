فحص 33 ألف مواطن ضمن مبادرة «100 مليون صحة» بجنوب سيناء

أعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، الدكتور أيمن رخا، أن الفرق الطبية المشاركة في مبادرة «100 مليون صحة» انتهت من توقيع الكشف الطبي وفحص ما يقرب من 33 ألف مواطن، في مختلف مدن المحافظة والقرى والوديان التابعة، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من المبادرة الرئاسية للكشف على الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، من أبناء المحافظة، منذ انطلاقها وحتى الآن، يبلغ 32 ألف و762 مستفيداً.

وقال وكيل وزارة الصحة، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إنه جرى اتخاذ اللازم نحو إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لغير الخاضعين للتأمين الصحي، لصرف الأدوية اللازمة للمرضى بكميات تكفي لمدة ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن أعمال المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» متواصلة بجنوب سيناء، وذلك لإجراء المسح الطبي الشامل لجميع المواطنين فوق 40 سنة، للكشف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج والحد من المرض ومضاعفات الأمراض المزمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي.

ويجري تنفيذ المبادرة تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، ومحافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، وبإشراف وكيل وزارة الصحة، والدكتور أيمن رخا، وتستهدف المبادرة جميع المواطنين فوق 40 سنة، باعتبارهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة، إضافة إلى المواطنين من سن 18 وحتى 40 سنة، المسجلين بقاعدة بيانات «100 مليون صحة»، لإصابتهم بأحد الأمراض المزمنة.

وأوضحت الدكتورة أماني الدمرداش، مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، أماكن تقديم الخدمات الصحية لإجراء المسح الطبي الشامل لاكتشاف الأمراض المزمنة، وتشمل المركز الطبي برأس سدر، والمركز الطبي بأبوزنيمة، والوحدة الصحية بالعرايشية بأبورديس، ومركز طب الأسرة بوادي فيران، والإدارة الصحية بسانت كاترين، ومركز رعاية الأمومة والطفولة، والمركز الطبي الحضري بتوشكى في مدينة الطور، والمركز الطبي بالرويسات في شرم الشيخ، والوحدة الصحية بالعصلة في مدينة دهب، والمركز الحضري بنويبع، بالإضافة إلى الفرق الطبية المتحركة، التي تجوب كافة القرى والوديان بمختلف مدن المحافظة.

وأشارت إلى أن مواعيد العمل في هذه المراكز تبدأ من التاسعة صباحاً وحتى الثالثة مساءً، ومن الثالثة مساءً وحتى التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع.