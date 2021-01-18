تعافي 13 حالة من مصابي كورونا بالعزل المنزلي في جنوب سيناء

أعلن الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، عن تعافي 13 مصابا بفيروس كورونا من حالات العزل المنزلي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن عدد حالات الاصابات المؤكدة بالفيروس خلال الموجة الثانية لجائحة كورونا، الذين كانوا تحت العزل المنزلي، بلغ 54 حالة، تعافى منهم 13 حالة، وما يزال توجد 41 حالة تحت العزل المنزلي، وجميعهم حالتهم مستقرة تمامًا وأعراض المرض بسيطة، ويتلقون الرعاية الطبية والعلاج اللازم، تحت إشراف فرق طبية على أعلى مستوى، وفي تحسن مستمر.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه جرى تخصيص فرق طبية من العاملين بقطاع الرعاية الأساسية بكافة مدن المحافظة، لتلقي استفسارات المواطنين حول جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بهدف تقديم المشورة الطبية اللازمة حول فيروس كورونا، وقواعد العزل المنزلي.

وتابع، «كما جرى تخصيص فرق طبية أخري لمتابعة حالات العزل المنزلي متابعة دورية، من خلال قياس درجة الحرارة ونسبة الأكسجين بالدم، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لحالات العزل المنزلي».

وقدم وكيل وزارة الصحة، الشكر لأعضاء الفريق الطبي بقطاع الرعاية الأساسية، وأقسام العزل، وكافة العاملين بصحة جنوب سيناء، لما يقدمونه من جهد وعطاء في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيدًا بدورهم في المحافظة على صحة وسلامة المرضى.

جدير بالذكر أن مديرية صحة جنوب سيناء؛ خصصت أرقاما بكافة الإدارات الصحية لتلقي استفسارات المواطنين عن فيروس كورونا المستجد على مدار الساعة، وهي: رقم 01551186722، خاص بالإدارة الصحية بمدينة رأس سدر، ورقم 01551186773، خاص بالإدارة الصحية بمدينة أبوزنيمة، ورقم 01551186733، خاص بالإدارة الصحية بمدينة أبورديس، ورقم 01551186771، خاص بالإدارة الصحية بمدينة طور سيناء، ورقم 01551186770 للإدارة الصحية بمدينة شرم الشيخ، ورقم 01551186772، خاص بالإدارة الصحية بمدينة دهب، ورقم 01551186744، خاص بالإدارة الصحية بمدينة نويبع.