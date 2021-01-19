«الزراعة» تعقد ورشة عن «اختبارات سلامة الغذاء» لمتدربين من الكاميرون

افتتحت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، فعاليات الدورة التدريبية، التي تنفذها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، بعنوان «التدريب الفني على اختبارات سلامة الغذاء»، لعدد من المتدربين من الكاميرون.

جاء ذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، وإشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأشارت مدير المعمل إلى أنَّ ذلك يأتي في ظل سعي المعمل، لتقديم خدماته المختلفة للدول الأفريقية الشقيقة وبالتعاون مع كبرى الهيئات الدولية.

وأوضحت أنَّ البرنامج التدريبي يشمل طرق التحليل في الأقسام المختلفة وباستخدام أحدث الأجهزة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية المصرية لتقديم كافة الإمكانيات في كافة المجالات لدعم ومساعدة الدول الأفريقية الشقيقة.

ومن المقرر أنَّ يستمر البرنامج التدريبي على مدار شهر كامل، بهدف نقل الخبرات المصرية للمتخصصين ممثلي جمهورية الكاميرون في مجال اختبارات سلامة الغذاء.