وزير الزراعة يبحث مع محافظ الوادي الجديد تطورات منظومة الري الحديث

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لبحث مشروعات التوسع الأفقي والحصر التصنيفي بالوادي، وأيضًا آخر تطورات مشروع منظومة الري الحديث والحقلي، حيث يوجد بالمحافظة أكبر مساحة للمرحلة الأولى من مشروع تحديث الري حوالي 205 آلاف فدان.

وبحث محافظ الوادي الجديد، وفق بيان صادر اليوم، كيفية سبل دفع مبادرة إحياء صناعة الحرير الطبيعي ومشروع دودة القز، وذلك بعد توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمحافظة في هذا الشأن، وبمشاركة بعض المستثمرين ومنظمات المجتمع المدني.

كما بحث الجانبان، آليات التوسع في الاستزراع السمكي التكاملي واستثمار الأحواض والمزرعة السمكية التابعة للوزراة.