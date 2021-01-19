عاجل.. السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة الأردن

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية للأردن، وذلك حسبما أفاد التلفزيون المصري في نبأ عاجل له.

وتوجه السيسي،الأمس، إلى العاصمة الاردنية عمان في زيارة رسمية تلبية لدعوة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، بأنَّه من المنتظر أن يبحث الرئيس السيسي مع شقيقه جلالة الملك عبدالله الثاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في اطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق المنتظم من اجل تضافر الجهود لصون الأمن القومي العربي.

وأعرب الرئيس جانبه عن تقديره لشقيقه العاهل الأردني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا على ما يجمع الشعبين المصري والأردني من روابط أخوة ومودة وتاريخ مشترك ومصير واحد، معربا سيادته عن تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون الثنائي مع الأردن في جميع المجالات.

وأعرب الملك عبد الله، عن ترحيب المملكة الأردنية، قيادة وشعبا بزيارة الرئيس، مؤكدا على ما تتسم به العلاقات «المصرية- الأردنية» من تميز وخصوصية، مشيدا في هذا الإطار بدور الرئيس في تعزيز العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، وهو الدور القيادي الذي يُعد نموذجا يُحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.