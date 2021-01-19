جامعة القناة تعقد اجتماع مجلس التعليم في حديقة مدينة الطلبة

عقدت جامعة قناة السويس فعاليات اجتماع مجلس التعليم والطلاب، اليوم الثلاثاء، في حديقة المدينة الجامعية للطلاب، باعتبارها مكان مفتوح، ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وقال رئيس الجامعة، الدكتور أحمد زكي، إنه تم اختيار مسطح أخضر لعقد اجتماع مجلس التعليم بالمدينة الجامعية، بعد تطويرها وتجهيزها على أعلى مستوى، ضمن خطة تطوير البنية التحتية للمنشآت الجامعية.

وأوضح أن المجلس بدأ أعماله برئاسة الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، فيما ناقش المجلس جدول الأعمال، بحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، ومديري عموم القطاع وأمانة المجلس.

وأضاف إن المجلس ناقش وضع ضوابط حالات وقف القيد وإعادة القيد للطلاب، إضافة إلى عرض مقترح مذكرة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للبدء فى الامتحانات النظرية بعد إجازة منتصف العام مباشرةً، على أن تستكمل الامتحانات العملية والشفوية بعد الانتهاء من الامتحانات النظرية.

وأعلن رئيس الجامعة استمرارا خطة الأنشطة الطلابية وفق المستجدات التي تم اتخاذها لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، مشيراً إلي أن كلية التجارة عقدت اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تحت عنوان «التسويق.. الإبداع والابتكار والريادة».

وقال الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة، إن الورشة تأتي ضمن خطة قطاع التعليم والطلاب لعقد سلسلة من ورش العمل، التي تهدف إلى تحسين وتطوير كفاءة الموارد البشرية بالقطاع، وتهيئتهم للعمل في ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى التنسيق بين العاملين بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وإدارات رعاية الشباب بالكليات والاتحادات الطلابية، بهدف دعم وتشجيع ممارسة الأنشطة الطلابية عن بعد.

وقال الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، إن ورشة العمل حاضر فيها الدكتورة رانيا حمدي الطويل، المدرس بقسم إدارة الأعمال، مشيراً إلى أنه تم تنظيمها بمعرفة الإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة، بإشراف الدكتور محمد مصطفى الباز، منسق الأنشطة الطلابية بكلية التجارة.