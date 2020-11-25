جامعة قناة السويس: فصل 24 طالبا بسبب عدم ارتداء الكمامة

قال الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة عاقبت عددًا من المخالفين لقرار ارتداء الكمامات، حيث جرى فصل 11 طالبة، و13 طالبا، لمدة أسبوع، ومجازاة ثمانية موظفين في مدينتي الطلاب والطالبات، مع مضاعفة العقاب لموظفي مدينة الطالبات لتكرار نفس الخطأ.

وتابع زكي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، الأربعاء، أن الجولة التفقدية تكون يومي الثلاثاء والأربعاء، لتوصيل رسالة بضرورة الالتزام، ولكن هناك أيضا رحمة بالطلاب لكي لا يؤثر هذا كثيرا على حضورهم في الكليات.

وعن وجود حالات فيروس كورونا في الجامعة، أكد أنه لا توجد حالات، وهناك إجراءات مشددة للإجراءات الاحترازية، والجامعة تحملت 30 مليون جنيه لحماية الطلاب.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102103 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه جرى تسجيل 361 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وذكر مجاهد، أن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 113742 حالة من ضمنهم 102103 حالات جرى شفاؤها، و6573 حالة وفاة.