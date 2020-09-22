رئيس جامعة قناة السويس يستقبل نائب السفير الإندونيسي

استقبل اليوم، الدكتور أحمد زكي حسين متولي، رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور محمد أجى سوريا، نائب السفير الإندونيسي، بمقر الجامعة بالإسماعيلية.

وحرص نائب السفير الإندونيسي خلال اللقاء على تقديم التهنئة للدكتور زكى لتوليه رئاسة الجامعة، متمنيا له التوفيق والسداد، كما أشاد نائب السفير الإندونيسي بالعلاقات القوية التى تربط بين مصر وإندونيسيا واعتزاز الجانب الإندونيسي بالتعاون البناء وجامعة قناة السويس، خاصة مركز الدراسات الإندونيسية والذي ساهم في تعليم اللغة العربية لأكثر من 170 دارسا إندونيسيا، متمنيا زيادة حجم التعاون المشترك بين الجانبين، وأن تمتد لمجالات أخرى متنوعة إلى جانب اللغة منها مجالات الإدارة والبيئة وغيرها.

ومن جانبه رحب الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة بنائب السفير الإندونيسي والوفد المرافق له مشيرا إلى دعم الجامعة لسبل التعاون مع زيادة حجم انشطة مركز الدراسات الإندونيسية وزيادة أهداف المركز بما يحقق أوجه استفادة متبادلة بين الطرفين، مشيرا ان مصر بوجه عام تتميز بعلاقاتها الدولية وحجم التبادلات الاقتصادية الكبير.

حضر اللقاء من الجانب الإندونيسي الدكتور بونيانج سودياى المستشار التربوي والثقافي بالسفارة، والسيد إيرمان آدى فوردانتو مفتى الملحق التجارى، والسيد سبحان جيلانى سكرتير السفارة.

ومن جامعة قناة السويس حضر الدكتور حسن يوسف مدير مركز الدراسات الإندونيسية، والدكتور جمال زاهر مدير مركز تحقيق المخطوطات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، والدكتور أحمد عوين وكيل معهد الدراسات الأفروأسيوية العليا لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسنين الصعيد رئيس قسم الدراسات الإسلامية بمعهد الدراسات الأفروأسيوية العليا.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، قد أصدر قرارا بتعيين دكتور أحمد زكى نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون البيئة وخدمة المجتمع قائما بأعمال رئيس جامعة قناة السويس لحين صدور قرار بتعيين رئيس جامعة وهو من أبناء الجامعة، وتدرج في المناصب بكلية التجارة حتى تولى منصب العمادة أكثر من دورة وتولى منصب نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، ويعد من القيادات النشيطة ميدانيا وخدمة البيئة.