نظام اختبار جديد يكتشف سلالة كورونا البريطانية جاهز للتسجيل في روسيا

أعلنت روسيا أن لديها نظام اختبار جديد قادر على اكتشاف سلالة كورونا البريطانية الجديدة جاهز حاليا للتسجيل.

وقالت رئيسة الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن (روس بوتريب نادزور)، آنا بوبوفا، خلال جلسة إدارة مجلس التنسيق لمكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، إن «نظام اختبار جديد جاهز للتسجيل في بلادنا، والذي يمكنه تحديد النوع الجديد للسلالة البريطانية في تحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل».

وأضافت: «هذا سيسمح عند أي طفرة تالية بإنشاء أنظمة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل دون إنفاق أموال ضخمة على التسلسل».

وتابعت: «هناك نظام اختبار كروماتوجرافي مناعي آخر لتحديد الفيروس جاهز للتسجيل في روسيا أيضا»، موضحة أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء نظام اختبار على هذا المستوى العالي في روسيا.