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محمود مسلم

زعيم الأغلبية بـ«النواب» يتحفظ على رئاسة وزير الإعلام لـ«مدينة الإنتاج»

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ولاء نعمه الله
04:47 م | الثلاثاء 19 يناير 2021
مجلس النواب

مجلس النواب

شهدت جلسة مجلس النواب، اليوم، انتقادات واسعة لأداء وزير الإعلام، لاسيما في ظل جمعه بين عمله وزيرا للإعلام، وبين رئاسته مدينة الإنتاج الإعلامي.

وانتقد أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، زعيم الأغلبية، الجمع بين منصبي وزير الدولة للإعلام، ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، والعضو المنتدب.

وتسائل أشرف رشاد، قائلا: هل ذلك بسبب عدم وجود كوادر في الدولة تتولى مناصب بدلا من ذلك الجمع الذي يُعد مخالفا للدستور والقانون؟

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالي، للاستماع إلى خطة وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل.

وقال رشاد، «نحن في انتظار أساتذة القانون ليقولوا لنا مدى دستورية ذلك الأمر».

من جانبه، أكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، اتفاقه مع زعيم الأغلبية، مطالبا أسامة هيكل برد كل ما تقاضاه من موقعه كرئيس مدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب لخزينة الدولة.

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