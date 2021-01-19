إسكان النواب: قانون البناء الموحد على رأس أولوياتنا

قال أشرف الشبراوي أبوالعلا، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إنّ الانتهاء من قانون البناء الموحد في مصر، على رأس أولويات اللجنة خلال المرحلة المقبلة، موضحا أنّ وكيل لجنة الإسكان المهندس طارق شكري، ناقش عددا من الملفات المهمة في آخر الاجتماعات في البرلمان، إضافة إلى أنّ قانون اتحاد المطورين العقاريين سيتم الانتهاء منه قريبا.

واضاف أبوالعلا، أنّ قانون اتحاد المطورين من أهم القوانين التي تعمل عليها الحكومة حاليا، وإصداره ينظم القطاع العقاري ويضبط السوق ويمنع الدخلاء على السوق العقاري المصري، ويحافظ على علاقة توازن بين المطورين والعملاء وحقوق الطرفين، فضلا عن حقوق الدولة كطرف ثالث في العلاقة.

وتوقع عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن يشهد السوق العقاري المصري انتعاشة قوية خلال العام الجديد، نتيجة استقرار الاوضاع الاقتصادية وقدرة السوق على امتصاص الآثار السلبية لفيروس كورونا والتعايش معه، خاصة مع الإعلان عن وجود لقاحات جديدة للعلاج منه مع ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الإنشاء.

وناقشت لجنة الإسكان بالبرلمان عدد من مشروعات القوانين التي تخدم قطاعات التطوير والاستثمار العقاري والإسكان والبنية التحتية، وأهمها مشروع قانون الاتحاد العام للمطورين العقاريين، علما بأنّ المشروع جرى الانتهاء من صياغته، وعرضه على مجلس الوزراء، وحاز على توافق من جانب الحكومة وشركات التطوير العقاري.

وشددت لجنة الإسكان على أهمية العمل سريعا على وضع إطار تنظيمي وتشريعي مستحدث، لتنظيم أعمال الصيانة والحفاظ على الثروة العقارية بمصر.