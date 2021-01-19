سميرة سعيد: «بحب معاك» عودتي القوية للأغنيات الرومانسية

طرحت النجمة سميرة سعيد، بوستر أغنيتها الجديدة «بحب معاك»، المقرر طرحه غدًا عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وكتبت سميرة على الصورة «بحب معاك.. غدا الساعة 4 على قناتي الرسمية في يوتيوب».

قالت سميرة لـ«الوطن» أن أغنيتها الجديدة بحب معاك هي عودة قوية لها للأغنيات الرومانسية التى كانت قد ابتعدت عنها خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى إنها فضلت العودة من جديد لتقديم الأغنيات الرومانسية استعدادا لطرح ألبومها الغنائي الجديد فى هذا العام.

سميرة سعيد: ألبومي الجديد سيكون فى 2021

وتعمل سميرة سعيد حاليا علي اللمسات النهائية لألبوم الجديد وإختيار أغانيه وتتعاون في الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين الشباب والتي كانت تعاونت معهم خلال مشوارها الفني.

سميرة الملقبة بالديفا كانت قد احتفلت في 10يناير الجاري بعيد ميلادها مع جمهورها عبر السوشيال ميديا والذي أثني علي اإطلالتها الشبابية الدائمة معلقين «انتي مبتكبريش ابدا».

سميرة سعيد سعدت كثيرا بنجاح أغنية «قط وفار»

وكانت اخر أغنية قد طرحتها سميرة هي «قط وفار» وأعربت سميرة سعيد عن سعادتها بالنجاح الكبير الذى حققته أغنيتها الجديدة «قط وفار»، التي طُرحت عبر المنصات الإلكترونية وحققت نسب مشاهدة عالية.

وجاءت أغنية «قط وفار» من كلمات عبدالحميد الحباك، ألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع موسيقي النابلسي، وإخراج نضال هاني.

كما أحيت مؤخرا أولى حفلاتها الـ "أون لاين" عبر تطبيق التيك توك وقد لاقى الحفل صدي كبير وحقق أعلى نسبة مشاهدة ومازالت سميره تحصد نجاحة.

ومن ناحية أخرى ظهرت سميرة خلال الموسم الأول من برنامج ذا «فويس سينيور»، حيث كانت سميرة أحد أعضاء لجنة تحكيم البرنامج بجانب هاني شاكر ونجوي كرم وملحم بركات، وحقق البرنامج طوال حلقاته نجاحا كبيرا وتألقت سميره بعدد من الاطلالات التي لفتت الانتباه إليها خلال حلقات البرنامج.