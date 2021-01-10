سميرة سعيد تكشف عن أمنيتها الوحيدة في عيد ميلادها: «زوال كورونا»

تحتفل النجمة سميرة سعيد، اليوم، بعيد ميلادها، 10 يناير الجاري، بتواجدها في منزلها رفقة نجلها الوحيد شادي.

قالت سميرة لـ«الوطن» إن أمنيتها الوحيدة التى تتمناها في عيد ميلادها اليوم هو أن يزول وباء كورونا عن العالم، وتعود الحياة لطبيعتها كما كانت منذ عامين.

وأشارت إلى أنها تحاول دوما التغلب على صعوبات فيروس كورونا، وستعمل خلال الأيام المقبلة على طرح أغنية رومانسية جديدة بعنوان «بحب معاك».

وكانت سميرة سعيد أعلنت منذ أشهر قليلة انضمامها لتطبيق الفيديوهات تيك توك، وذلك من خلال طرح فيديو برفقة نجلها شادي، وتداول جمهور سميرة سعيد فيديو لها، وهي تداعب نجلها شادي وتعلن من خلاله انضمامها للتطبيق.

وطرحت النجمة سميرة سعيد مؤخرًا، فيديو كليب لأغنيتها «يوم من عمرنا»، الذي طرحته منذ 5 سنوات، والذي ظهرت من خلاله بإطلالة شبابية يليه مجموعة من الصور الفوتوغرافية والتي أثنى عليها الجمهور معلقين «أنتي مبتكبريش أبدا»

كما أعربت سميرة سعيد عن سعادتها بالنجاح الكبير الذى حققته أغنيتها الجديدة «قط وفار»، التي طُرحت عبر المنصات الإلكترونية وحققت نسب مشاهدة عالية.

«قط وفار» من كلمات عبدالحميد الحباك، ألحان إيهاب عبدالواحد توزيع النابلسي، وإخراج نضال هاني.

وقالت سميرة في تصريح سابق لـ"الوطن"، إن أغنية قط وفار، هي استكمال لمسيرتها في الفترة الأخيرة، التي اعتادت فيها البعد عن النمط الشائع في الأغنيات، والتطوير وتقديم كل ما هو جديد في عالم الموسيقى.

وأشارت سعيدة إلى أنها تحب دائما دعم أفكار الشباب، من كلمات وألحان، لاستكمال تطوير أعمالها الفنية.