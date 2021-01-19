عاجل.. السيسي يهنئ رئيس أوغندا بفوزه بولاية جديدة

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هنأ الرئيس الأوغندي يوري موسیفیني بفوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية.

صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة جاء فيها:

«إنه لمن دواعي سروري، أن أبعث إلى فخامتكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية أوغندا»

وإنني على يقين تام، أن توليكم فترة رئاسية جديدة، سيتيح لكم الفرصة لمواصلة رحلة العطاء والإنجازات في خدمة شعبكم الشقيق.

كما أود أن أعرب عن تطلعي للعمل معا في الأعوام المقبلة، لفتح آفاق جديدة لتعزيز علاقاتنا الثنائية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة من أجل تحقيق آمال وطموحات شعبينا الشقيقين.

وأضاف: «فخامة الرئيس والأخ العزيز، أتمنى لكم التوفيق والسداد خلال الفترة الرئاسية الجديدة، ولشعب أوغندا الشقيق المزيد من التنمية والتقدم والازدهار».