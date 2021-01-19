برلماني: طالبت وزير التعليم العالي بزيادة أعداد طلاب الطب في مصر

قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، ووزير الدولة للإعلام، حضرا اليوم إلى مقر البرلمان، لعرض خطة وزاراتهما في الفترة الماضية، وعلق كثير من النواب على أداء وزارة التعليم العالي، خاصة في ظل استمرار التعليم الجامعي، أثناء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتوجهت بسؤال لوزير التعليم العالي، حول مشاركة الباحثين المصريين في الأبحاث المقدمة حول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتم تقديم أوراق إلى منظمة الصحة العالمية، من أجل اعتماد أوراقهم البحثية لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، وتقديم لقاحات لمنع الإصابة بالفيروس.

سبب ارتفاع ثمن مسحات بي سي آر

وأضاف أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه تم توجيه تعليق إلى وزير التعليم العالي، حول غلاء بعض مسحات الـ«بي سي آر»، التي تصل إلى 2000 جنيه في بعض الأحيان، على الرغم من أن المسحة في مستشفى عين شمس الجامعي، أرخص من ذلك بمرات كثيرة، مطالبا بوجود تناغم بين الأطباء المتخصصين في مختلف المستشفيات، من أجل إتاحة التدريب في مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالي، تنسق مع وزارة الصحة، لتدريب الأطباء باستمرار.

نحتاج زيادة أعداد الأطباء في مصر

وتابع: «نحتاج عدد أكثر من الأطباء، وهذا ما عرضته على الوزير اليوم، فإنجلترا تطلب أطباء مصريين، وكذلك الدول العربية، وهذا يجبرنا على زيادة أعداد الأطباء في الوقت الحالي، الجامعة الخاصة تقبل أعداد محدودة بمجموعات مرتفعة للغاية، وأنا أشجع زيادة عدد الطلاب المقبولين، وإنشاء كليات الطب في الجامعات الأهلية، لزيادة أعداد الأطباء، خاصة أن جائحة كورونا، أثبتت أن هناك نقص في عدد الأطباء، وكذلك ضرورة إنشاء مستشفى جامعي في كل كلية طب في مصر».