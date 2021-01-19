تقديرات سعر التكلفة لشراء لقاح كورونا: الأرخص بـ95 جنيها والروسي بـ320

يترقب الملايين من المصريين طرح لقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» في الأسواق خلال الفترة المقبلة، وسط تساؤلات الكثيرين عن السعر المتوقع لنزول «اللقاح» في الأسواق، بيد أن الحكومة، طمأنت الفقراء والمحتاجين ممن يأخذون «الدعم النقدي» من الدولة، وهم المتواجدون ببرنامج «تكافل وكرامة»، أنهم سيأخذون اللقاح بالمجان، هم والأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الأكثر احتياجاً، وذلك حسب تصريحات سابقة صادرة عن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

صندوق «تحيا مصر»

كما شهدت «زايد»، إبرام اتفاق مع رجل أعمال شهير لتحمل تكلفة توفير «لقاح كورونا» لقرابة 2 مليون مصري، بإجمالي 4 مليون جرعة، كما تبرع الكثير من رجال الأعمال بمبالغ مالية لصندوق «تحيا مصر» لتوفير أعداد كبيرة من اللقاحات للمصريين.

«الأكثر احتياجا للقاح»

ورغم تلك الجهود، قد يتبقى «أعداد كبيرة» من المصريين لا يدخلون ضمن قائمة «الأكثر احتياجاً للقاح»، التي ستتحملها الدولة، أو ضمن مبادرات رجال الأعمال، ليبقى هناك تساؤلات حول سعر لقاح كورونا المتوقع تداوله في الأسواق، وحول ما إذا ستتحملها الدولة أو المبادرات المجتمعية كلها أم هناك شرائح مجتمعية ستتحمل تكلفة لقاحها، لكن مصادر قدرت سعر التكلفة للجرعة الواحدة في عدة أنواع من لقاحات كورونا.

اللقاح البريطاني الأقل في التكلفة

وتؤكد مصادر حكومية أنه من السابق لأوانه إعلان قيمة مُحددة للقاحات، كونها لم تصل بعد للسوق المصرية سوى كمية بسيطة من لقاح «سينو فارم»، لكنها أشارت لوجود تقديرات حول السعر المتوقع للجرعات باختلاف الشركة المصنعة للدواء، موضحة أن تلك القيم ليست بالشأن المصري فقط، ولكن متوسطات عالمية، حيث أن أقل سعر لتكلفة الشراء للقاح البريطاني بـ6 دولارات للجرعتين، فيما أن تكلفة أغلى سعر هو 145 دولار للجرعتين من اللقاح.

متوسطات أسعار التكلفة المتوقعة

وقالت المصادر، إن تقييم سعر التكلفة لشراء لقاح «سبوتنيك v» الروسي هو ولقاح «جونسون» البلجيكي هما 10 دولار للجرعة الواحدة، ويحتاج الفرد لجرعة واحدة من اللقاح البلجيكي، وجرعتين من الروسي، بواقع قرابة 160 جنيه للبلجيكي، و320 جنيه للروسي، وتبلغ قيمة جرعتي لقاح «موديرنا» الأمريكي 74 دولار للجرعتين اللتين يحتاجهما الفرد الواحد، بما يُعادل قرابة 1165 جنيه.

وأوضحت المصادر، أن سعر لقاح «فايزر- بيونتيك»، للجرعتين نحو 40 دولار، أي قرابة 630 جنيه مصري، فيما أن لقاح «أكسفورد- استرازينيكا» البريطاني قرابة 6 دولارات للجرعتين، ما يُناهز قرابة 95 جنيهاً.

تصنيع لقاح مصري

وشددت المصادر، على أن تلك التقديرات مجرد «مبدئية»، وهي سعر شراء الجرعة دون ثمن شحنها، والمبالغ المنفقة لتخزينها، وتداولها، وهوامش الربح للشركات المستوردة لها.

وأوضحت أنه يجري في الوقت ذاته العمل على تصنيع لقاح مصري لمواجهة كورونا، فضلاً عن تصنيع «اللقاح الصيني».