المخرج مرقس عادل يروي تجربته مع كورونا: «6 أشخاص ماتوا أمامي»

روى المخرج مرقس عادل، تجربته مع فيروس كورونا، وذلك بعد تعافيه وخروجه من المستشفى قبل أيام، قائلًا: «أنا الحمد لله خرجت من المستشفى من كام يوم وفي البيت.. لسه على جهاز الأكسجين بس نشكر ربنا».

وكتب مرقس عادل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الموضوع كان كبير معايا حبتين.. أنا كنت من الـ20٪ اللي بيحتاجوا رعاية طبية.. مش كل الناس كده متقلقوش بس خلو بالكم»، متابعًا: «محبتكم وقلقكم عليا عندي كبير أوي، واحد واحد، وواحدة واحدة، شكرًا من كل قلبي حقيقي على المحبة أغلى شيء في الحياة وأنقى مشاعر هي المحبة».

مرقس عادل: الموت قريبا جدًا

وأضاف: «التجربة بتعلم كتير أوي وبتغير وبتعيد ترتيب الأولويات وبتفرق في عمرك وبتغير منظورك للحياة بكل تفاصيلها وخصوصًا في الناس.. بتقَدر وبتتعلم وبترتب»، متابعًا: «الموت قريب جدًا.. السن مبيفرقش ولا الصحة.. وأنا في العناية خرج جنبي 6 أشخاص متوفين، أهاليهم كانوا بيزوروهم في الزيارة مع أهلي.. وفيهم حالات كانت أقل من حالتي».

وتابع: «الأحباب هم الباقيين ركزوا معاهم أوي.. الألم والوجع اللي مريت بيهم 14 يوم رعاية والأكسجين مش بيتحسن كان فيهم مفاهيم كتير».

الحياة متستاهلش

وأبدى اعتذاره لزملائه الذي أخطأ معهم، قائلًا: «أنا آسف لكل حد زعلان مني، آسف لو حد ضايقته وأنا مش واخد بالي، أو واخد وكنت عنيد، آسف لو مقدرتش أكون أحسن في بعض المواقف.. أنا من دلوقتي مش زعلان لأن الحياة متستاهلش.. ولو في صراعات وهجوم أنا مش زعلان ولو حد بيتخانق على شغلانة صدقني مش مستاهلة أنا من النهاردة مش زعلان من حد وآسف لكل حد وفرحان بكل محب حقيقي».

وأضاف مرقس عادل: «أوعدكم بكرة بمنظور مختلف.. ومشاريع جديدة أفضل.. يمكن أنا أحاول ابقى إنسان أفضل.. وكفنان أكون متطور برؤية جديدة وأعمال جديدة.. هنا بقي أرجوكم تدعوا لي إن ده يتحقق وتساعدوني على ده».