وفاة والدة الفنان السعودي راشد الماجد بعد صراع مع المرض

توفيت منذ قليل، والدة الفنان السعودي راشد الماجد بعد صراع طويل مع المرض في المملكة العربية السعودية.

وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، خبر وفاة والدة الماجد، عبر الصفحة الرسمية للشركة بموقع تويتر، وقالت «خالص التعازي والمواساة للفنان راشد الماجد بوفاة المغفور لها بإذن الله (والدته) وتعازينا لأسرته الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وانا اليه راجعون».

كان الماجد، أعرب عن سعادته البالغة لمقابلته محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي مع نهاية عام 2020.

ونشر الماجد عبر صفحته الرسمية بموقع التغريدات «تويتر» قال فيها: «اليوم غير، فرحة وطاقة إيجابية، سعدت كثير بشوفة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الله يحفظه ويطول عمره».

كان الماجد طرح أغنيته الجديدة «سلامتك» عبر قناته الخاصة بـ«يوتيوب»، وهي من كلمات أنور المشيري، ألحان سايد وتوزيع موسيقي محمد صالح.