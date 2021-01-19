رئيس «العربية للتصنيع»: نستعد لإنشاء مصنع أخشاب من سعف النخل

قال الفريق عبد المنعم تراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحاول الهيئة إيجاد فرص عمل للشباب وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى مصر، وفتح مجالات جديدة للأسواق المصرية، ويتم التنسيق مع وزارة البيئة لإقامة مشاريع كبيرة في ظل تطبيق المعايير البيئية المطلوبة، ومنها مشروع تدوير المخلفات، ومنها المخلفات الزراعية.

وأضاف، «تضم مصر نحو 16 مليون نخلة، وتضم محافظة الوادي الجديد وحدها 2.4 مليون نخلة، ومن المتوقع أن تصل إلى 5 ملايين نخلة خلال سنتين، والنخل ينتج عنه مخلفات كان يتم حرقها، ولكن حاليا نحاول استغلال مخلفات النخيل في الصناعة في طريقة جديدة لاستخدام الموارد الطبيعية».

التنسيق مع شركة ألمانية لتصنيع خشب من سعف النخل

وأضاف ترس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن مصر تتعاون مع إحدى الشركات الألمانية المتخصصة لتجربة استخدام جريد النخل لتصنيع خشب منه عالي الجودة وتنتج مصر خشب في مصنع نجاع حمادي من مصاصة الخشب، وسيتم إنتاجه في المستقبل من خلال جريد النخل.

واجتمع «تراس» مع الدكتور ياسمين عبد العزيز، وزير البيئة، ومحافظ الوادي الجديد، عبر «الفيديو كونفراس» وسيوفر المحافظ قطع الأراضي الخاصة بالمشروع وكذلك الأراضي التي سيتم استخدامها في إنتاج الطاقة الشمسية.

المصنع سينتج أكثر من مليون لوح خشب سنويا

وتابع: «تحتاج مصر 400 ألف متر مكعب من حديد إم دي إف وهذا يكلف مصر سنويا 200 مليون دولار وسينتج المصنع في بداية الأمر 60 ألف متر مكعب قابلة للزيادة والتوسع بعد فترة، لأن هناك خطة لإنتاج أكثر من إنتاج مليون لوح خشب سنويا، والدراسات الحالية تشير إلى أن العمالة المباشرة في المصنع ستكون 150 عامل مع وجود عائد على المزارعين وأعمال غير مباشرة».