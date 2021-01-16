الإسكندرية تواجه «سوسة النخيل» برش وقائي 3 مرات أسبوعيا

تعمل مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، في الوقت الجاري على مكافحة سوسة النخيل في كافة أرجاء المحافظة، وبالتحديد في الحدائق العامة الكبرى على غرار حدائق المنتزه وأنطونيادس والنزهة، وذلك عبر الإجراء العلاجي والرش الوقائي، وكذلك عمليات التقليم التي تحافظ على النخيل لأكبر فترة ممكنة.

يأتي ذلك بناء على تكليف المهندس طارق زكي صالح، مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية، وتعليمات المهندس أيمن عبد الستار على مدير إدارة المكافحة، باستمرار تلك الأعمال التي تتم 3 مرات أسبوعياً على أقرب تقدير.

وقال الدكتور أحمد راضي، مسؤول الإرشاد الزراعى بالإدارة الزراعية بالعامرية، إن الإسكندرية فيها قرابة 80 ألف نخلة مثمرة، لافتاً إلى أن إدارة المكافحة بمديرية الزراعة بالإسكندرية قامت بفحص 51 ألفًا و500 نخلة فيما يخص سوسة النخيل الحمراء، وذلك في حدائق النزهة وأنطونيادس والمنتزه خلال العام الماضي.

وأضاف «راضي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه تبين وجود 900 نخلة مصابة، عولج منها 747 نخلة، واُقتلعت 153 لعدم جدوى العلاج معها، لافتاً إلى أن تلك الأرقام تعكس مدى قدرة المديرية على مواجهة هذا المرض، حيث أن 1.7% فقط من إجمالي نخل الإسكندرية هو من وصل أصيب، بينما تم علاج 83% من المصاب، وتم قطع 17% لاستحالة علاجها.

وأكد أن المديرية تعمل بشكل مستمر على الحفاظ على هذا النخيل لما له من قيمة جمالية وسياحية وصحية على المواطنين، حيث يتم العمل عليها بنظام علاجي مستمر للنخيل المصاب، بجانب العمل على الرش الوقائي للنخيل المجاور له حفاظاً عليها حتى لا تنتقل إليهم العدوى، كما أن الإدارة تتلقى الاتصالات من الأحياء للتعامل مع أي حالات سوس نخيل في محيط تلك الأحياء.