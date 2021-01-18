تجديد عقد شاطئ النخيل 5 سنوات.. والمحافظة: لن نسمح بتكرار حالات الغرق

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، خلال جلسته اليوم الاثنين، على اعتماد البروتوكول المبرم بين المحافظة وجمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان، بشأن استغلال المساحة الشاطئية لشاطئ النخيل لمدة 5 سنوات، بقيمة استغلال قدرها 8.5 مليون جنيه، تزداد سنوياً بنسبة 10%.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن البروتوكول المبرم مع مجلس إدارة جمعية 6 أكتوبر الجديد، لاستغلال شاطيء النخيل، قد حقق زيادة في قيمته أضعاف عما سبق في السنوات الماضية، لتعظيم موارد المحافظة.

وأكد أن الجمعية ستكون مسئولة مسئولية كاملة عن إدارة الشاطئ، فضلاً عن أنها ستكون المسئولة عن إنشاء وتمويل حواجز الأمواج بالشاطئ، كما أنها مسئولة عن تعيين شركة الإنقاذ بالشاطئ.

وشدد الشريف أن ما حدث في شاطئ النخيل من حالات غرق في الفترة السابقة، أمر مرفوض تماماً، ولن نسمح بتكراره مرة أخرى، وتم مراعات في البروتوكول المبرم مع الجمعية.

وأشار إلى أنه كان هناك عدد من الخلافات داخل الجمعية، وبناءً على ذلك تدخلت المحافظة بشكل حازم، وتم عقد عدة مباحثات، وتم الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية، سيبدأ في تولي مهمة التغلب على حل جميع المشاكل.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم، برئاسة المحافظ، لمناقشة جدول أعمال المجلس، وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندري، بحضور الدكتور أحمد جمال، نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

جدير بالذكر أن شاطئ النخيل شهد عدة حالات غرق، خلال الفترة الماضية، نتيجة تسلل عدد من المواطنين لذلك الشاطئ، على الرغم من إغلاقه بشكل كامل، منذ بدء تفشي جائحة كورونا الصيف الماضي.