مسئول ليبي: ننتظر القطار المكهرب الذي سيربطنا بمصر بفارغ الصبر

قال إبراهيم الجراري، رئيس غرفة التجارة المصرية الليبية، إن مصر وليبيا لديهما 10 اتفاقيات تشكل حرية النقل، وتضمن إنشاء السكك الحديدية، لذا سيتم مد القطار المكهرب من السلوم إلى بني غازي، وهذا سينشط التجارة بين البلدين، والجميع ينتظر هذا المشروع، وكذلك ربط دولة السودان، وسيخفف الضغط على المواني الليبية والمصرية، وأتمنى امتداد الخط إلى باقي دول المغرب العربي، والجدوى الاقتصادية ستكون كبيرة، وهناك كتاب اقتصادي كبير يضم التصورات، وكان منتظرا تقديمه في يناير الجاري، لكن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عطلت الأمر، وسيتم البدء في المشروع قريبا، لخدمة البلدين مصر وليبيا بالإضافة إلى وجود السودان.

وأضاف الجراري خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن المشروع سيتكلف 23 مليار دولار، ووجه الشكر إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل الذي أعلن منذ عدة أيام وصول القطار إلى مدينة بني غازي الليبية والذي سيحقق طفرة كبيرة في ليبيا بعد 11 عاما من الحرب الأهلية في البلد.

وتابع: «أهل ليبيا ينتظرون هذا الأمر بفارغ الصبر، وكنا نعرف أن هناك مشروعا منذ سنوات، لكنه تعطل بسبب ما يعرف بثورات الربيع العربي، ولكن حاليا يتم تنفيذ المشروع بعد استقرار الوضع الأمني في مصر، ومحاولات حل الأزمة الليبية وتقارب الفرقاء الليبيين».

وسيمر القطار المكهرب بدولتى السودان وليبيا وسيكون مشروع قطار صديق للبيئة لأنه سيعمل بالكهرباء فقط وبسرعة عالية في محاولة لتسهيل نقل الركاب والبضائع في البلاد الثلاثة المتجاورة التي تحاول تحقيق قدر من التنمية بعد سنوات من التخبط الاقتصادي بسبب ثورات وأزمات داخلية في البلاد الثلاثة، فالسودان خارج من ثورة أطاحت بالرئيس عمر البشير في عام 2019.