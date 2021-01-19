تعرف على مواعيد بدء الفرز والتواصل مع المتقدمين لـ«إحلال السيارات»

بدأت وزارة التجارة والصناعة فرز ومراجعة كافة طلبات المتقدمين في مبادرة إحلال السيارات القديمة التي مر عليها 20 عاما، وقالت مصادر بالوزارة لـ«الوطن» إنه سيتم الإسراع بعملية المراجعة، بحيث يتم التواصل مع المتقدمين مع حلول مطلع شهر فبراير المقبل.

وأكدت المصادر أن الموقع الإلكتروني للمبادرة، بدأ في تلقي الطلبات منذ إطلاقه في 4 يناير الجاري، وأنه في أول 3 أيام فقط قام نحو 20 ألف مواطن بالاشتراك في الموقع، ونحو 10 آلاف تقدموا بطلبات فعلية، والأوراق اللازمة.

وبحسب المصادر فإن الطلبات المقدمة يتم مراجعتها حاليا من جانب الجهات المختصة والمعنية بالمبادرة، وهي الخطوة التي سيتبعها التواصل مع المتقدمين فور الانتهاء من الطلبات وتحديد موقفها، ومن ثم توجيه المتقدمين الذين انطبقت عليهم الشروط إلى البنك لبحث الموقف الإئتماني، ثم توجيهه إلى مكان تخريد السيارة.

وأشارت المصادر إلى أنه حتى الآن لم يتم الاستقرار النهائي للسيارات القديمة والجديدة على حد سواء، موضحة أن الوزارة تسعى من خلال المبادرة لإتاحة وتوفير أنسب الأسعار للمواطنين، وهو الأمر الذي سيتم تحديده بناء على نوع السيارة التي سيختارها المتقدم.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عقد أمس اجتماعا ضم وزيري التجارة والصناعة والمالية، بجانب وكيل محافظ البنك المركزي، حيث تم خلاله التأكيد على أهمية الإسراع في الانتهاء من الطلبات الخاصة بالمبادرة.

وبحسب بيان مجلس الوزراء فقد بلغ عدد من سجلوا على الموقع الإلكتروني للمبادرة 83 ألف مشترك، فيما بلغت عدد الطلبات الفعلية حوالي 30 ألف طلب حتى الآن في محافظات المرحلة الأولى السبع.

وتهدف المبادرة إلى تحويل نحو 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات، منها 70 ألف سيارة خلال المرحلة الأولى التي تمتد على مدار العام الحالي، وتضم 7 محافظات، وتتيح المبادرة تسهيلات إئتمانية غير مسبوقة، تتمثل في تقديم حافز مادي لكل سيارة، بجانب إتاحة قرض السيارة بسعر فائدة 3%، وفترة سداد تتراوح بين 7 إلي 10 سنوات.