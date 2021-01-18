بالتقريب.. الأقساط الشهرية للسيارات ضمن مبادرة «الإحلال والتجديد» 2021

مازال العرض مستمرًا منذ بداية فاعليات المعرض الأول لتكنولوجيا الإحلال والتجديد والعمل بالطاقة النظيفة، والتي تبنتها وزراة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبمشاركة عدد من الشركات المصنعة للسيارات المجمعة محليًا داخل السوق المحلي.

وبدأت العروض تتوالي بداية من التسهيلات التي وفرتها تلك المبادرة والحد الأقصى الذي وصل إلى 50 ألف جنية تسهيلًا لعمليات الإحلال والتخريد، والكثير من المزايا التي تصب في مصلحة المستهلك بالمقام الأول.

وخلال السطور التالية رصد تفصيلي للسيارات المشاركة في مبادرة الإحلال والتجديد، وحساب القسط الشهري لكل سيارة على مدار 7 سنوات و 10 سنوات، بالإضافة إلى مدة الضمان التي يوفرها الوكيل الخاصة بالسيارة والتي بدأت من 3 سنوات وبخصومات على قطع الغيار والمصنعيات عند توريد أعداد معينة لبض الطرز المعروضة بالمبادرة .

ومن جانبه قال اللواء حسين مصطفي أن المبادرة تضمنت مشاركة سيارة «لادا جرانتا» وتأتي بفئتين الأولى 148 ألف جنيه، والثانية بسعر 168 ألف جنيه، وتصل الطاقة الإنتاجية لها سنويًا 5 ألاف سيارة، وتصل قيمة القسط الشهري على مدار 7 سنوات حوالي 2096 جنيه، وعلى مدار 10 سنوات حوالي 1576 جنيه، بضمان يصل إلى 3 سنوات أو 50 ألف كم.

فيما تأتي سيارة «BYD F3» ضمن المبادرة بفئة واحدة بسعر 168 ألف جنيه، بطاقة انتاجية 10 ألاف سيارة سنويًا ، ويصل قيمة القسط الشهري لها داخل المبادرة على مدى 7 سنوات حوالي 2285 جنيه، وعلى مدى 10 سنوات حوالي 1718 جنيه، بضمان 3 سنوات أو 60 ألف كم.

كما تأتي سيارة «هيونداي أكسنت RB» بفئتين الأولى بسعر 209 ألف جنيه، والثانية بسعر 245 ألف جنيه، بطاقة انتاجية سنويًا تصل إلى 10 ألاف سيارة، ويصل قسمة القسط الشهري لها على مدار 7 سنوات حوالي 2449 جنيه، وعلى مدار 10 سنوات حوالي 1842 جنيه؛ بضمان يصل إلى 3 سنوات أو 100ألف كم.

وفي سيارات الأجرة «تاكسي» يصل الضمان إلى سنة أو 50 الف كم؛ بالإضافة إلى سيارة «هيونداي ألنترا» والتي تأتي بفئتين الأولى بسعر 235 ألف جنيه، والثانية بسعر 265 ألف جنيه، بقسط شهرى على مدار 7 سنوات يصل إلى 2795 جنيه، وعلى مدار 10 سنوات يصل إلى 2102 جنيه.

وتضمنت القائمة سيارة " نيسان صني" والتي بجميع الفئات والتي تبدأ من سعر 201 ألف جنيه، ويصل مبلغ القسط الشهري لها على مدار 7 سنوات حوالي 2469 جنيه، وعلى مدى 10 سنوات حوالي 1857 جنيه.

وأيضًا طراز "نيسان سنترا" والذي يأتي بـ3 فئات مختلفة التجهيزات الأولى منها بسعر 266 ألف جنيه، والثانية بـ275 ألف جنيه، والثالثة بـ 299 ألف جنيه، وتصل قسمة القسط الشهري على مدار 7 سنوات حوالي 3402 جنيه، وعلى مدى 10 سنوات حوالي 2559 جنيه.

وجاءت العلامة التجارية "شيفروليه" بطراز (أوبترا) المتوفر بفئتين الأولى بسعر 197 ألف جنيه، والثانية بسعر 214 ألف جنيه، وتصل قيمة القسط الشهري لها متوسط 2521 جنيه على مدار 7 سنوات، و 1896 جنيه على مدار 10 سنوات .