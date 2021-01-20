«قعدة كيف» تكشف لغز مقتل سائق وحرق جثته في مصرف ببني سويف

«قعدة كيف» جمعت صديقين خلال تعاطيهما الحشيش، انتهت بمقتل أحدهما وحرق جثته على يد الآخر.

كشف قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، غموض العثور على جثة سائق محترقة فى مصرف مائى بإحدى قرى مركز شرطة ناصر بمحافظة بنى سويف، حيث تم العثور بجوار الجثة على دراجة نارية محترقة وهاتف محمول مهشم، وتبين أن القتيل كان يتعاطى المخدرات فى «عشة» مع عاطل، ونشبت بينهما مشاجرة انتهت بقتل العاطل للمجنى عليه بقطعة خشب ثم أشعل النار فى دراجة القتيل وهشم هاتفه وألقى الجثة فى مصرف قريب.

تفاصيل جلسة تعاطي الحشيش

وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز ناصر بأمن بني سويف بالعثور على جثة سائق 25 سنة، له معلومات جنائية، محترقة وملقاة في أحد المصارف المائية بدائرة المركز، والعثور بجانب المصرف على دراجة نارية محترقة وهاتف محمول مهشم خاصين بالمجني عليه.

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن بني سويف، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، 35 عاما، له معلومات جنائية، مقيم بذات القرية محل إقامة المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، بمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة وقرر بارتباطه بعلاقة صداقة بالمجني عليه واعتيادهما تعاطي المواد المخدرة سويا، وقيامه بتاريخ ارتكاب الواقعة بالتقابل مع المجني عليه داخل «عشة» خاصة به كائنة بقطعة أرض زراعية ملكه مجاورة لمكان العثور على الجثة، وأثناء تعاطيهما المواد المخدرة حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بالتعدي عليه بالضرب بقطعة خشبية، محدثاً إصابته التي أفقدته الوعي.

المتهم: ولعت في صاحبي

وأضاف المتهم أنه عقب ذلك قام بسحب جثة صديقه بجوار المجرى المائي للمصرف وأشعل به النيران وقام بالتخلص من جثته بإلقائها بمياه المصرف ثم أشعل النيران بدراجته النارية وأتلف هاتفه المحمول.

تمت إحالة المتهم للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.