«المنشآت السياحية»: تأثرنا كثيرا بكورونا.. والظروف ستتحسن قريبا

قال بيتر ناثان، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، إن هناك تأثيرا كبيرا في أعداد السياحة الخارجية، وهذا بسبب الإغلاق الذي تفرضه الدول التي تصدر سياحة إلى مصر، ولكن الظروف يمكن أن تتحسن قريبا، بعد ظهور وتوزيع لقاح فيروس كورونا المستجد.

موسم السياحة الداخلية في مصر

وأضاف «ناثان» في مداخلة مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، أن الفترة الحالية تعتبر موسما للسياحة الداخلية، وهناك إقبال جيد على الفنادق، والسياحة الداخلية مهمة جدا للقطاع الفندقي، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتابع عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، أن وزارة السياحة والآثار، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الطيران المدني، وغرفة المنشآت السياحية، أطلقوا مبادرة «شتي في مصر»، وهدفها دعم السياحة الداخلية، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا التي أثرت بشكل كبير على أوضاع السياحة في مصر.

أسعار الطيران داخل وخارج المبادرة

وأوضح أن هذه المبادرة بها تخفيضات لأسعار الطيران بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، حيث تكون أسعار الطيران بين 1500 جنيه كحد أدنى و2000 جنيه كحد أقصى، والمبادرة بدأت في الفترة من 15 يناير وتمتد إلى نهاية شهر فبراير، لافتا إلى أن الأسعار خارج هذه المبادرة تزيد بنسبة 25% أو 30%، إضافة إلى أن أسعار الطيران تعتمد أيضا على نسبة إشغال الطائرة فسعر الكرسي الأول يختلف عن سعر الكرسي الأخير، مشيرا إلى أن هذا يختلف في المبادرة لأنها تعتمد نظام السعر الموحد.

تفاصيل أسعار الفنادق في هذه المبادرة

وأشار إلى أن أسعار الفنادق تم تخفيضها بشكل كبير، وتبدأ من 300 جنيه والحد الأقصى 750 جنيها للغرفة المزدوجة، وهذه الأسعار تشمل أيضا الخدمات مثل الإفطار والعشاء، على حسب المكان والخدمات التي يقدمها ضمن هذه المبادرة.