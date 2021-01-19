«السياحة» تعدد أهداف «شتي في مصر»: «متقلقوش من الأسعار»

قالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إن مبادرة «شتي في مصر»، تستهدف الأسر والأطفال الباحثين عن فرصة آمنة للخروج من المنزل، وقضاء إجازة بتكلفة معقولة، لافتة إلى أن ذلك لا يتعارض مع الإجراءات الوقائية التي تلزمها الدولة خلال هذه الأيام، على جميع المواطنين والمؤسسات، حيث اعتمدت مؤخرا وزارة السياحة والآثار، مع غرفة الفنادق، 130 فندق يشتركوا في المبادرة، وهذه الفنادق ملتزمة بجميع الإجراءات الوقائية، وأطقم عملها مدربين تدريب عالي بغرض الحفاظ على أنفسهم أولا، ومن ثم المحافظة على السائحين والزائرين لتلك الفنادق.

وأضافت «شلبي»، خلال مداخلة هاتفية اليوم الثلاثاء، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، المبادرة تستهدف أيضا الأفراد والأسر المعتادي السفر إلى الخارج، خلال هذا التوقيت من العام، بالأخص بعدما أصبح هناك مشكلة في الطيران، بعد الإجراءات التي اتختها غالبةي الدول لمواجهة الموجة الثانية من وباء كورونا المستجد، مصرحة «بلدهم مفتوحة، وفيها شمس مشرقة جميلة بالشتا».

1500 جنيه تمن تذكرة طيران القاهرة الأقصر «رايح جاي»

وأشارت إلى أن المبادرة أيضا تستهدف تشجيع الأسر المصرية غير المعتادة على السفر، معربة أنها تريد أن تبلغ تلك الأسر، أن الأسعار وفقا لهذه المبادرة معقولة جدا، سواء على مستوى الفنادق أو الطيران، وتخفيضات على أسعار تذاكر الطيران بنسبة 50% في بعض الأحيان، فتذكرة طيران القاهرة الأقصر، ذهاب وعودة، وصل سعرها وفقا لمبادرة إلى 1500 جنيه، وهذا سعر أقل من سعر التكلفة.

نحاول تعويض أهالي الأقصر وأسوان

وألمحت أن نجاح تلك المبادرة، سينقذ أهالي هذا الوطن بمحافظتي الأقصر وأسوان، بعد المعاناة الكبيرة التي عاشوها خلال العام الماضي ومستمرة حتى الآن، بعد تسبب وباء كورونا في خفض أعداد الزوار والسائحين لهذه المناطق، ملمحة أن حياة هؤلاء الأهالي قائمة بدرجة الأولى على السياحة والرواج السياحي.