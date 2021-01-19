مصطفى شردي يدعو لاستغلال مبادرة «شتي في مصر»: «استمتعوا شوية»

دعا الإعلامي محمد مصطفى شردي، جميع المصريين إلى الاستفادة من العروض المخفضة التي تقدمها شركات السياحة هذه الأيام، ضمن مبادرة «شتي في مصر»، موضحا: «روحوا مرسى علم، واتفرجوا على فنادق مرسى علم، واخدين إجراءات احترازية أنا مشوفتش زيها، وتخيلوا لما فندق يعمل كل الإجراءات دي عشان 30 أو 40 واحد».

استغلال فرصة الأسعار المخفضة

وأضاف «شردي» في برنامجه «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، الثلاثاء: «الفنادق كل يوم بتخسر، وأنت استغل ده خد عيالك وسافر روح هناك بيهم، وهتلاقي فنادق نجمتين وتلات نجمات، وكل المستويات.. وهذا الأمر ينطبق على أسوان والبحر الأحمر وجبل الطور.. روحوا اتفرجوا على البحر واتمتعوا شوية».

الأوضاع في الولايات المتحدة

في سياق منفصل، ناقش «شردي» في هذه الحلقة الأوضاع في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إن «الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وصل إلى واشنطن مع كمالات هاريس، نائبة الرئيس، لأول مرة مش هيكون الرئيس الأمريكي السابق في استقبال الرئيس الجديد، وحلف اليمين سيكون احتفالا ضخما، وهناك حالة تأهب أمني غير مسبوق في تاريخها منذ 11 سبتمبر، وفي جميع عواصم الولايات، وخاصة واشنطن، وهناك 3 آلاف جندي موجودين لتأمين الاحتفالات، وآلاف من الحرس الوطني، ولتأمين الكونجرس».

وأوضح: « شوف سبحان الله كانوا بيقولوا علينا إية ووصلوا لإية… حاطين حواجز في كل حتة، وبيمنعوا الموظفين يروحوا الشغل.. وفي قضية أخرى، وهي إنهم قبضوا على بنت سرقت كومبيوتر خاص بالمتحدثة باسم نانسي بيلوسي.. أمال لما إحنا اكتشفنا قضية إرسال أسرار الدولة إلى دولة أخرى خارجية، وهذه الأسرار خرجت من قلب قصر الحكم في مصر، زعلتوا.. طب قبضتوا لية على البنت.. طب ما بالكم باللي اقتحموا أمن الدولة!! لية كنتوا بتهاجمونا لما قبضتوا على البنت دي».