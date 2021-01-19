رامي رضوان: بعض البلاد شهدت طفرة في الشركات الناشئة بسبب كورونا

قال الإعلامي رامي رضوان، إن هناك بعض المستفيدين من أزمة فيروس كورونا، وعلى سبيل المثال هناك بعض البلاد التي شهدت حدوث طفرة في الشركات الناشئة.

وأضاف «رضوان»، في برنامجه «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الثلاثاء، أنه في المقابل هناك تقارير تحدثت عن ارتفاع معدل الجريمة، والانتحار، وارتباط ذلك بمسألة الإغلاق الذي حدث في أزمة فيروس كورونا المستجد.

إصابة أحد أعضاء مجلس النواب

في سياق آخر، أشار الإعلامي إلى أن حسام غالي، أحد أعضاء مجلس النواب، أصيب بفيروس كورونا المستجد، ويجب اتخاذ عدد من الإجراءات، وكل من التقى به يجب أن يحترس ويتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

زيارة السيسي للأردن

وتناول الإعلامي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الأردن، موضحا أنه كان على مائدة المفاوضات والمباحثات كان هناك العديد من الملفات، ومنها التحديات التي تواجه الأمة، وأيضا القضية الفلسطينية، والعلاقات بين مصر والأردن والعراق، كما شهد اللقاء استعراض آخر مستجدات محاربة الإرهاب، وآخر آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة خاصةً في كلٍ من سوريا وليبيا واليمن، كما تم تبادل الرؤى فيما يخص جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث تم التوافق حول أهمية تكثيف التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين الأجهزة المختصة بالجانبين لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة على الأمن الإقليمي بأسره.

ولفت إلى أن اللقاء شهد استعراضاً لمجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم التأكيد على تعزيز الجوانب الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين، فضلاً عن التعاون بين الجهات الصحية والطبية المختصة في البلدين فيما يتعلق بمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

حفل تنصيب بايدن

كما تحدث «رضوان» عن حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وقال إن هناك تقريرًا صادر من مكتب التحقيقات الفيدرالي أشار إلى أن البعض يستعد من أجل تعطيل الاحتفالات، وهناك احتياطات أمنية لأول نراها في الولايات المتحدة الأمريكية.