خبير ريادة أعمال: التطبيب عن بعد حقق نموا هائلا بسبب كورونا

قال المهندس محمد الباز، خبير ريادة الأعمال، إن مستقبل الإستثمار في الطب، لا يزال هو الأجدر على تحقيق المكاسب، لافتًا إلى أن الظروف التي شهدها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ساهمت في تغيير السلوك البشري، وجعلهم أكثر اهتمامًا بخدمات الرعاية الصحية، كما أنه ساهم في مضاعفة نمو خدمات التطبيب الرقمية، التي ارتفعت من 4% لـ25% خلال الأشهر الأولى من جائحة كورونا، وذلك وفقًا «GlobalMed» وجامعة «هارفارد» الأمريكية، والتي يعتمد فيها الأطباء والمرضى على المقابلة عن طريق تطبيقات الهواتف المحمولة.

الباز: مضاعفة نمو خدمات التطبيب الرقمية ارتفعت من 4 لـ25% خلال الأشهر الأولى من جائحة كورونا

وأضاف «الباز» في تصريحات له، التطبيب عن بُعد سوف يحظى على فرص نجاح كبيرة جدًا خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هذه الخدمات التي شهدت نمو كبيرًا خلال الفترة الأخيرة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، ترجع بداية ظهورها لعام 1925م حينما قام العالم والكاتب الأمريكي هوجو جرينسباك بابتكار جهاز "Teledactyl" لأول مرة في أحد أعداد مجلة "Science and Invention" للخيال العلمي الشهيرة، وهو الجهاز الذي تتلخص مهمته في مساعدة الأطباء على رؤية المرضى عبر شاشة عرض" بخلاف إمكانية لمسهم والشعور بآلامهم ومعالجتهم من على مسافات طويلة عبر استخدام أذرع روبوتية طويلة، ولذا فإن "Teledactyl" كان بمثابة الرؤية الأولى لـ"التطبيب عن بُعد" أو الـ"Remote medicine".

وتابع، التطبيب بعد في ظل الثورة التكنولوجية والصناعية التي شهدها العالم أصبحت ذا أثر فاعل، لأنها تتيح للطبيب التواصل مع المريض ووصف التشخيص والعلاج المناسب، ومتابعة مدى استجابة المريض للعلاج، حتى أننا وصلنا في بعض الدول إلى إمكانية إجراء العمليات الجراحية المعقدة عن بُعد وهي ما تسمى بـ«الجراحة الروبوتية»، والتي تتمتع بمزيد من الدقة والتحكم في المخاطر المحتملة.

كما أكد خبير ريادة الأعمال، أن بحث جامعة "GlobalMed" وجامعة «هارفارد»، الأمريكية أشار إلى أن 74% من المشاركين من جيل الألفية، أعربوا عن تفضيلهم زيارات الرعاية الصحية عن بعد عن فحوصات الطبيب الشخصية، كما لفت إلى أن الطب النفسي عن بُعد أيضًا شهد تطورًا كبيرًا وفقًا لدراسة حديثة أجراها محرك البحث PubMed إلى أن 96% من مرضى الطب النفسي يشعرون بالرضا عن استخدام تلك التقنية كبديل عن زيارة أطبائهم بشكل فعلي.

و أشار إلى إرتفاع الإعتماد على تلك التقنيات لدى المستخدمين من 11% قبل الوباء إلى نحو 50% الآن وفقًا لإحصائية خاصة قامت بها شركةMcKinsey & Company وهو الأمر الذي رفع من قيمة سوق الرعاية الصحية عن بعد إلى 11 مليار دولار عالميًا «ومن المتوقع أن يشهد نموًا سنويًا مركبًا بنسبة 33% حتى عام 2025».

الباز : الإستثمار في مجال التطبيب الرقمي يُمثل «الدجاجة التي تبيض الذهب لأصحابها»

ووصف خبير ريادة الأعمال، الإستثمار في مجال التطبيب الرقمي بأنه يُمثل "الدجاجة التي تبيض الذهب لأصحابها" وذلك نظرًا للنمو الكبير الذي يشهده القطاع عالميًا في ظل جائحة كورونا، فضلَا عن حاجة المجتمع العالمي للتوسع في استثمارات تقديم خدمات التطبيب الرقمية أو التطبيب عن بُعد.