«شتي في مصر».. فنادق وطيران بتخفيضات هائلة لسياحة آمنة

قال بيتر ناثان، رئيس لجنة المعارض والمؤتمرات بغرفة المنشآت السياحية، إن مبادرة «شتي في مصر» التي أطلقتها وزارتي السياحة والأثار والطيران المدني بالتعاون مع شركة المنشآت الفندقية، قدمت تخفيضات لتذاكر الطيران وتبدأ من 1500 جنية شاملة الضرائب «ذهاب وعودة» وتصل إلى 2000 جنية للذهاب والعودة، إضافة إلى الأسعار المخفضة للفنادق السياحية المصرية ويبدأ سعر الفرد من 300 جنية للغرفة المزدوجة وتصل إلي 750 جنية للفرد للغرفة المزدوجة في فنادق الخمس نجوم، وهذة الأسعار شاملة الضريبة والخدمات والوجبات .

المبادرة بدأت من 15 يناير ومستمرة حتي 25 فبراير

وأضاف «ناثان»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «TeN»، أن هذة المبادرة بدأت من 15 يناير ومستمرة حتي 25 فبراير، وأن الفنادق الموجودة بالمبادرة موجودة علي الصفحة الرئيسية لغرفة المنشأت الفندقية وبها جميع التفاصيل الخاصة بالفندق من سعر الفندق ورقم التليفون وقدرتة علي الحجز ومعرفة الأسعار المخفضة بداخلة.

السياحة الداخلية هي شريان الحياة للقطاع الفندقي

وشدد رئيس لجنة المعارض والمؤتمرات بغرفة المنشآت السياحية، على أهمية السياحة الداخلية في الفترة الحالية وفي ظل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» الذي أدى إلى تقليل نسبة السياحة في الدول الأوروبية، وتعتبر السياحة الداخلية هي شريان الحياة للقطاع الفندقي .

وأوضح أنه يتم إقامة مبادرات بين مصر والدول المصدرة للسياحة من خلال المعارض وورش العمل المستمرة والدعوة المستمرة واتخاذ الإجراءات الإحترازية لشعورهم بالأمان وتميز مصر عن باقي دول العالم بفصل الشتاء .

تستهدف الأفراد الذين اعتادوا السفر لقضاء إجازة الشتاء في الخارج

من ناحية أخرى، أكدت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، أن مبادرة «شتي في مصر» تستهدف الأفراد والأسر الذين اعتادوا السفر لقضاء إجازة الشتاء في الخارج ومنعهم إغلاق كورونا من هذا الأمر، « عايزين نشجع الأسر اللي مكنتش بتسافر أنها تشوف آثار بلدها وتتمتع برحلة سياحية"، موضحة في الوقت ذاته أن الوزارة تستهدف أيضا الأسر والأفراد الباحثين عن إجازة آمنة وسط انتشار كورونا وبسبب قلة التكلفة ودعم الطيران والفنادق.

وأضافت «شلبي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، على شاشة «القاهرة والناس»، : «ننتهز فرصة اجازة منتصف العام وتذكرة الطيران إلى الأقصر 1500 جنيه والاسعار في الفنادق منخفضة»، لافتة إلى أن الفنادق تطبق اجراءات احترازية للوقاية من كورونا وحصلت على شهادات صحية بدعم من السياحة والآثار والصحة والعاملين في الفنادق مدربين على التعامل مع الظروف الجديدة.