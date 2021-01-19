إصابة منتج فيلم «ياباني أصلي» بفيروس كورونا

أعلن المُنتج السينمائي أيمن يوسف، عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعدما تبين إيجابية مسحة كورونا، التي أجراها داخل أحد المعامل الخاصة قبل يومين.

وكتب أيمن يوسف، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، «ألف حمد وشكر لله.. المسحة بتاعتي طلعت إيجابي كورونا.. اللهم أنت الشافي المعافي»، مطالبًا أصدقاءه المخالطين له في اليومين الماضيين بضرورة إجراء مسحة بشأن الاطمئنان، قائلًا: «ياريت يا أصدقائي اللي خالطني خلال اليومين اللي فاتوا يفحص نفسه.. وربنا يحفظكم جميعًا».

يُذكر أنّ أيمن يوسف، له أفلام سينمائية عدّة، منهم: «ياباني أصلي»، و«دعدوش»، و«فص وملح وداخ»، و«جدو نحنوح»، و«زنزانة 7».

«زنزانة 7»

يذكر أنّ فيلم «زنزانة 7»، عُرض في السينمات في شهر سبتمبر الماضي، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، حول حربي يقضي فترة عقوبة بالسجن، نتيجة ﻷزمة تعرض لها بسبب حبيبته شجن، وهناك يتعرف على منصور، وتنشأ بينهما صداقة قوية، وعندما يخرجان من السجن يصبحان اسمان قويان في عالم الجريمة، يتمكن أحد المنافسين الإيقاع بينهما، وينشأ صراع بينهما، وتنقلب حياتهما رأسًا على عقب.

الفيلم من بطولة أحمد زاهر، ونضال الشافعي، ومايا نصري، ومنة فضالي، وعبير صبري، وهو من تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.

فيلم فارس

وكان المُنتج أيمن يوسف، يواصل التحضيرات لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم «فارس»، ويُسجل البطولة السينمائية الأولى للفنان أحمد زاهر، إذ أعلن تعاقده قبل أيام مع الفنان حسين فهمي، والذي وصفه بـ«برنس السينما المصرية».

فيلم شاومينج

وأعلن أيمن يوسف، قبل أيام، عن طرح فيلم «شاومينج» في دور العرض خلال الأيام القليلة المُقبلة، حيث يتناول الفيلم ظاهرة الغش في الثانوية العامة بين مجموعة من الشباب خلال مرحلة الثانوية العامة، حيث يظهر الغش الإلكتروني بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، أو ما يعرف باسم «شاومينج بيغشش ثانوية عامة».

فيلم «شاومينج» يشارك في بطولته بجانب بيومي فؤاد، عدد كبير من نجوم الكوميديا، منهم: صلاح عبد الله ونشوى مصطفى وسامي مغاوري وأحمد حلاوة وحامد الشراب وتوني ماهر وأحمد سلطان وسارة درزاوي وطاهر أبو ليلة وياسر الطوبجي ويوسف حسام ومحمود فارس ويوسف وليد يوسف ومحمد حسني وسعاد القاضي، من إنتاج أيمن يوسف.