144 ألف جنيه إيرادات الأفلام في يوم واحد: «زنزانة 7» في المركز الأخير

حققت 7 أفلام مطروحة بدور العرض السينمائي، أمس الثلاثاء، إيرادات بلغت 144 ألفًا و757 جنيهًا في شباك التذاكر، في ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد، وتصاعد حدة الإصابات على مدار الأيام الماضية.

«ريما»

وبلغت إيرادات فيلم «ريما» 50 ألفًا و16 جنيهًا، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول فكرة الرؤى، والفيلم من بطولة: محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبد القادر، إيهاب فهمي، هالة فاخر، فراس سعيد، مها نصار، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، أحمد فتحي، علاء مرسي، محمد جمعة، عبد الحميد العوام، إنتاج شركة «ميكرز» للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.

«الصندوق الأسود»

فيما تراجع فيلم «الصندوق الأسود»، إلى المركز الثاني، بعد تصدره إيرادات شباك التذاكر خلال الأسابيع الماضية، والذي تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة والغموض، إذ حقق إيرادات 39 ألفًا و998 جنيهًا، وشارك في بطولته: منى زكي، مصطفى خاطر، محمد فراج، شريف سلامة، أسماء جلال، وتأليف هيثم مصطفى الدهان، وإخراج محمود كامل.

«الخطة العايمة»

فيما بلغت إيرادات فيلم «الخطة العايمة»، 28 ألفًا و376 جنيها، وجاء بذلك في المركز الثالث، والفيلم من بطولة: غادة عادل، عمرو عبدالجليل، علي ربيع، محمد عبدالرحمن «توتا»، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، وتأليف كريم سامي، وأحمد عبدالوهاب، وإخراج معتز التوني.

«عفريت ترانزيت»

وجاء في المركز الرابع فيلم «عفريت ترانزيت»، محققًا إيرادات بلغت 8 آلاف و456 جنيهًا، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا، والفيلم من بطولة: بيومي فؤاد، محمود الليثي، محمد ثروت، محمود حافظ، أسماء أبو اليزيد، أحمد فتحي، محمد جمعة، سامي مغاوري، فريدة سيف النصر، وتأليف أحمد عامر، وتامر عبدالحميد، وإخراج ياسر هويدي.

«خان تيولا»

فيما جاء فيلم «خان تيولا»، في المركز الخامس، بإيرادات 8 آلاف و267 جنيهًا، والذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والغموض، أثناء حقبة الأربعينيات من القرن الماضي، تحديدا خلال فترة الحرب العالمية الثانية، ومن بطولة: وفاء عامر، راندا البحيري، محمود البزاوي، نضال الشافعي، وأحمد كمال، وتأليف وإخراج وسام المدني.

«توأم روحي»

واحتل فيلم «توأم روحي» المركز السادس في شباك الإيرادات بـ6 آلاف و375 جنيهًا، وتدور أحداث في إطار رومانسي، بطولة: حسن الرداد، وأمينة خليل، والفنانة عائشة بن أحمد، وتأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن.

«زنزانة 7»

واستقر في المركز السابع والأخير، فيلم «زنزانة 7»، بإيرادات تقدر بـ3 آلاف و269 جنيهًا، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق، والفيلم من بطولة: أحمد زاهر، نضال الشافعي، عبير صبري، أحمد التهامي، منة فضالي، وتأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.