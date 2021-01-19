وكيل الأمم المتحدة تنسق مع «الفيفا» لمكافحة الفساد في كرة القدم

قالت الدكتورة غادة والي، وكيل أمين عام الأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا، إنها تعمل على مكافحة الفساد في مجال الرياضة، واستقبلت رئيس الفيفا في مكتبها بفيينا، وتم توقيع اتفاقية تنظم عملهما، والتنسيق والاهتمام فيما بينهما لمكافحة الفساد في كرة القدم.

الرياضة مجال مهم جدًا للشباب

وأضافت «والي»، في مداخلة عبر تطبيق «Zoom» مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، أن الفيفا معني بكرة القدم، وهذا يندرج تحت محور هام في الأمم المتحدة وهو مكافحة الفساد في الرياضة، فنعمل مع الفيفا لمكافحة الفساد في كرة القدم ومع اللجنة الأولمبية في مكافحة الفساد في الرياضات الأولمبية.

دخول الفساد للرياضة يُصيب الشباب بالإحباط

وأشارت وكيل أمين عام الأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا، إلى أن الرياضة مجال مهم جدًا للشباب، ويعمل على بناء المجتمعات، كما أن دخول الفساد للرياضة يُصيب الشباب بالإحباط، وفقدانهم الثقة في العدالة والنزاهة والشفافية، مؤكدة أن الرياضة قائمة على التنافس الشريف.

هناك فساد كبير لما تم رصده في مجال الرياضة

وتابعت، «لما يبقى مجال الرياضة فيه أنشطة فاسدة ومخالفة للقانون، هذا يؤدي إلى إحباط كبير جدا، كما أننا نتعامل مع اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات، ونعمل على منع الفساد في القرعات، فكان هناك فساد كبير تم رصده في مجال الرياضة في الآونه السابقة وبالتالي يتم العمل الآن على مكافحته».