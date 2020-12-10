غادة والي: "الإنتربول" أوقف 160 متهما بالإتجار في البشر بـ32 دولة

قالت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن منظمة "الإنتربول"، أوقفت عددا كبيرا من المهربين في مجال الإتجار بالبشر في 32 دولة، بواقع 4 قارات حول العالم، بإجمالي 160 مجرما، بعد 20 عملية تحقيق موسعة.

وأضافت "والي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، أنهم قاموا بإبلاغها، قبل قليل، بأن كل الفرق قد تعاونت على الأرض، والبرنامج في أمريكا اللاتينية نجح في إيقاف عصابات كبرى تعمل في هذا المجال.

وأشارت إلى تعاون أكثر من جهة مع بعضها البعض، لإيقاف تهريب البشر والإتجار فيهم وإنقاذ الضحايا، كما أن العمليات الأخيرة لإنقاذ الضحايا تحمل حق الإنسان في الحياة، "بندرب المحققين وجهات إنفاذ القانون مع مراعاة حقوق الإنسان".

وأكدت أن كل العمل الذي تقوده، تسعى من خلاله إلى مراعاة حقوق الإنسان، ودمج المرأة والشباب على حد السواء، وهو المنظور الجديد الخاص بها، الذي وضعته في الاستراتيجية الجديدة لعمل برنامج الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات.

وأشارت إلى أن زيارتها لمصر جاء على خلفية احتفال هيئة الرقابة الإدارية في مصر باليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي حددته الأمم المتحدة في 2003 ليكون يوما تحتفل به كافة دول العالم الموقعة على اتفاقية مكافحة الفساد بواقع 187 دولة.