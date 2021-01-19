ابنة «ترامب» تستبق تنصيب «بايدن» بإعلان خطبتها في البيت الأبيض

أعلنت تيفاني، ابنة دونالد ترامب الصغرى، البالغة من العمر 27 عامًا، موافقتها على الخطوبة من صديقها الملياردير مايكل بولس، البالغ من العمر 23 عامًا.

واستخدمت تيفاني موقع «إنستجرام» أحد منصات التواصل الاجتماعي، الذي مُنع والدها دونالد ترامب من استخدامه، للإعلان عن هذه الأنباء السعيدة، وفق صحيفة «ميرور» البريطانية.

وقالت تيفاني، إنه كان شرفًا لها أن تحتفل بالعديد من الأحداث البارزة في البيت الأبيض أثناء رئاسة والدها، ومن بينها خطبتها.

وأضافت، «لقد كان شرفًا لي الاحتفال بالعديد من الأحداث البارزة والمناسبات التاريخية وذكريات رائعة مع عائلتي هنا في البيت الأبيض، ولا شىء أكثر خصوصية من خطبتي الرائعة على خطيبي مايكل».