غادة والي: أفريقيا أكثر قارة تُعاني من تدفقات مالية غير مشروعة

قالت الدكتورة غادة والي، وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا، إن عام 2021 هو عام مكافحة الفساد على مستوى العالم كله، حيث تم إطلاق على العام الجاري «عام مكافحة الفساد»، وسيتم مناقشة سُبل مكافحة الفساد في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد بشكل استثنائي في شهر يونيو المقبل.

مصر ستستضيف أكبر مؤتمر عالمي لمكافحة الفساد في ديسمبر

وأضافت «والي»، في مداخلة عبر تطبيق «Zoom» مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، أن مصر ستستضيف أكبر مؤتمر عالمي لمكافحة الفساد في ديسمبر من العام الجاري 2021، فضلًا عن مجموعة من الفعاليات لمكافحة الفساد ووضع خارطة البناء بنجاح.

وأشارت وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا، إلى أنها على تواصل مع أساتذة القانون في مصر، ولديهم خبرات عالية للغاية في الرقابة على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتدفقات غير المشروعة، موضحة أن أفريقيا تُعد أكثر قارة تُعاني من تدفقات مالية غير مشروعة.

وتابعت: «السنة اللي فاتت خرج من أفريقيا 80 مليار دولار، ودول أموال فاسدة وخرجت بشكل غير شرعي، لو كانت استثمرت في القارة، كانت ستساعد أفريقيا على تحقيق التنمية المستدامة»، موضحة أنها تنظر إلى ملف مكافحة الفساد بشكل عام على مستوى العالم وبشكل خاص على القارة الأفريقية، وتفعيل دول البرلمانات في الرقابة ووضع الأدوات التشريعية اللازمة لمكافحة الفساد.