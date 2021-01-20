رئيس التحرير

محمود مسلم

غادة والي: أفريقيا أكثر قارة تُعاني من تدفقات مالية غير مشروعة

والي: 2021 هو عام مكافحة الفساد على مستوى العالم كله

كتب:

محمود البدوي
01:00 ص | الأربعاء 20 يناير 2021
الدكتورة غادة والي، وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا

الدكتورة غادة والي، وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا

قالت الدكتورة غادة والي، وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا، إن عام 2021 هو عام مكافحة الفساد على مستوى العالم كله، حيث تم إطلاق على العام الجاري «عام مكافحة الفساد»، وسيتم مناقشة سُبل مكافحة الفساد في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد بشكل استثنائي في شهر يونيو المقبل.

مصر ستستضيف أكبر مؤتمر عالمي لمكافحة الفساد في ديسمبر

وأضافت «والي»، في مداخلة عبر تطبيق «Zoom» مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، أن مصر ستستضيف أكبر مؤتمر عالمي لمكافحة الفساد في ديسمبر من العام الجاري 2021، فضلًا عن مجموعة من الفعاليات لمكافحة الفساد ووضع خارطة البناء بنجاح.

وأشارت وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا، إلى أنها على تواصل مع أساتذة القانون في مصر، ولديهم خبرات عالية للغاية في الرقابة على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتدفقات غير المشروعة، موضحة أن أفريقيا تُعد أكثر قارة تُعاني من تدفقات مالية غير مشروعة.

وتابعت: «السنة اللي فاتت خرج من أفريقيا 80 مليار دولار، ودول أموال فاسدة وخرجت بشكل غير شرعي، لو كانت استثمرت في القارة، كانت ستساعد أفريقيا على تحقيق التنمية المستدامة»، موضحة أنها تنظر إلى ملف مكافحة الفساد بشكل عام على مستوى العالم وبشكل خاص على القارة الأفريقية، وتفعيل دول البرلمانات في الرقابة ووضع الأدوات التشريعية اللازمة لمكافحة الفساد.

اقرأ المزيد:

غادة والي: غلق الحدود أدى لتصنيع مخدرات محلية بها مواد شديدة الخطورة

غادة والي: 132 مليون شخص في العالم يعانون من سوء تغذية بسبب كورونا

غادة والي لـ نبيلة مكرم: ببعتلك بوسة من فيينا.. والأخيرة ترد: مفتقداكي

غادة والي: مصر تستضيف أكبر مؤتمر دولي لمكافحة الفساد

غادة والي: "الإنتربول" أوقف 160 متهما بالإتجار في البشر بـ32 دولة