ابنة صلاح ذو الفقار: طلاب والدي بكلية الشرطة أصبحوا وزراء ومسؤولين

أكدت المحامية منى ذو الفقار، نجلة النجم الراحل صلاح ذو الفقار، أن طلبة والدها في كلية الشرطة، أصبح كثير منهم وزراء بعد ذلك وشخصيات كبيرة مسؤولة، وكانوا حين يعملون أنها نجلته يحكون لها عن الكثير من بطولاته ومواقفه الشجاعة خلال فترة عمله، كضابط شرطة، قبل أن يتجه إلى عالم الفن، ويصبح واحدا من عمالقة السينما والدراما المصرية.

صلاح ذو الفقار الزوج والأب

وأضافت «ذو الفقار»، خلال لقائها الثلاثاء، مع برنامج «كلمة أخيرة»، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «on»، أن والدها على المستوى الإنساني كان زوجا وأبا أكثر من رائع، فقد كان محبا لكل أبنائه سواء هي وأخيها أحمد، أولاده الرسميين، أو أولاد زوجته الأولى الأرملة الذي عاملهم كأبنائه بالضبط، وكذلك زوجته الأخيرة وبناتها، لدرجة انه أوصاها على زوجته الأخيرة قبل رحيله لأنه كان يحبها جدا.

علاقته استثنائية بأحفاده

وأشارت إلى أن علاقات الفنان الراحل بأحفاده أيضا كانت استثنائية للغاية، وكان يحب أن يقضي معهم أوقاتا طويلة، لأنه كمان يستمتع بذلك بالفعل، وهو ما أكدت عليه مقدمة البرنامج لميس الحديدي، التي ذكرت لها حديث أحد أحفاده وهو الفنان الشاب شريف رمزي عنه، ومدى الحب الذي يكنه له، رغم أنه لم يكن جده بشكل رسمي.

بيت العباسية

وصرحت أنهم تربوا في بيتهم الكبير بالعباسية، الذي كان يحتوي على حديقة كبيرة، مشيرة إلى أن والدها كان يستيقظ مبكرا حوالي الساعة الخامسة صباحا، ليذهب لكلية الشرطة، معلنة عن حب والدها الشديد لكلية الشرطة، وعمله كضابط ويرى فيها مصنعا للرجال، وكان يهتم كثيرا بكل طلابه بكلية الشرطة، الذين كانوا يحبونه بشكل كبير، لكن في نفس الوقت يهابونه أيضا بدرجة كبيرة، وهو نفس الشعور الذي كانوا يشعرون به كأبنائه، وهي درجة كبيرة من الحب الممزوج بالاحترام والهيبة.