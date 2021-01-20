«اتحاد العمال» يستغيث لمنع نقل «الدلتا للأسمدة» للسويس

استغاث مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال المنعقد، أمس الثلاثاء، بشكل طارئ لإيقاف قرار نقل ومحاولات تصفية شركة الدلتا للأسمدة من محافظة الدقهلية إلى محافظة السويس، بدعوى أنها ملوثة للبيئة.

وحسب البيان الصادر اليوم عن اتحاد العمال، فإن مجلس إدارة الاتحاد يستغيث بالرئيس من أجل حماية شركات قطاع الأعمال العام ومنها شركة عملاقة كالدلتا للاسمدة، ومصير أكثر من 2500 عامل بها، وكان مجلس إدارة الاتحاد العام قد عقد اجتماعا طارئا، أمس الثلاثاء، لرفض قرار تصفية شركة الحديد والصلب والمطالبة بحماية الصناعة الوطنية.

مارد الدلتا

وجاء في بيان سابق للنقابة العامة للكيماويات برئاسة كيمائي عماد حمدي أن نقل هذه الشركة الإستراتيجية من محافظة إلى أخرى لا يقل خطورة عن تصفيتها بل هو بمثابة خطوة نحو ذلك مما يهدد مصير العمال، ومستقبل أولادهم، وكذلك القضاء على صناعة هامة أطلق عليها الرئيس الراحل محمد أنور السادات بأنها «مارد الدلتا» نظرا لدورها في دعم الفلاح، وتحقيق التوازن في أسعار الأسمدة، وكذلك دعم الاقتصاد القومي.

ودعت النقابة العامة العامة إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير شركات قطاع الأعمال العام ودعم الصناعة الوطنية والاكتفاء الذاتي، والتصدير للخارج، خاصة وأن هذه الشركة العملاقة تمتلك من المقومات ما يؤهلها لذلك، بشرط تطوير الماكينات والمعدات، والاستفادة من قدرات الشركة وموقعها الإستراتيجي، وتنفيذ توصيات وقرارات مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وكذلك الجمعيات العمومية والالتزام بخطة تطوير الشركة على أرض الشركة بمدينة طلخا بالمنصورة، خاصة بعد أن طرحت «الشركة القابضة» كراسة الشروط لـ4 شركات عالمية كبرى في مجال الأسمدة لتطوير الشركة حتى تتحول إلى «رابحة»، حيث أنها لم تشهد أي تطوير لخطوط إنتاجها منذ ما يزيد عن ثلاثين عاما مثلها مثل باقي شركات قطاع الأعمال العام.