مصدر بـ«الكهرباء»: تركيب 118 ألف عداد مسبق الدفع بدور العبادة

أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه من المستهدف تركيب 117 ألفًا و740 عدادًا مسبق الدفع، بدلًا من العدادات التقليدية على مستوى شركات توزيع الكهرباء التسع بمحافظات الجمهورية بدور العبادة، سواء الأهلية أو التابعة لوزارة الأوقاف أو الوحدات المحلية بالمحافظات، ضمن خطة ترشيد الاستهلاك وحصول وزارة الكهرباء على مستحقاتها المالية.

تركيب 114 ألف عداد مسبق الدفع بدور العبادة

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى المحافظات انتهت من تركيب ما يقرب من 114 ألفًا و55 عدادًا مسبوق الدفع، بدلًا من العدادات التقليدية بدور العبادة، سواء التابعة لوزارة الأوقاف أو التابعة لإدارة المحليات.

وافت إلى أنه من المستهدف تركيب 85 ألفًا و848 عدادًا مسبوق الدفع بالمساجد التابعة لوزارة الأوقاف، تم الانتهاء من تركيب 84 ألفًا و740 منها، ومن المستهدف تركيب 31 ألفًا و892 عدادًا مسبوق الدفع بالمساجد التابعة للمحليات، تم الانتهاء من تركيب 27 ألفًا و403 عدادات منها.

العدادات المشحونة تضمن المحاسبة الدقيقة

وأوضح المصدر أن الهدف من تركيب العدادات مسبوقة الدفع، هو ضمان المحاسبة الدقيقة للمشترك، وتحصيل القيمة الفعلية لاستهلاكه، إضافة إلى الحد من زيادة الاستهلاك، والمساهمة فى خطط الترشيد التي تنفذها الوزارة وتقوم بحملات مستمرة لتوعية المواطنين بها.

شحن العدادات مسبقه الدفع تلقائيًا بدور العبادة

وأكد المصدر، أن دورالعبادة سواء التابعة لوزارة الأوقاف أو الإدارات المحلية لا تتعرض لفصل التيار في حال نفاد الرصيد من العداد الكهربائي مسبوق الدفع، حيث يتم شحن العدادات مسبوقة الدفع بدور العبادة تلقائيًا من قبل شركات توزيع الكهرباء، ثم تُجرى مصادقات شهرية بين شركات التوزيع والمحليات والأوقاف للموافقة على قيمة الرصيد المشحون بالعداد.

تركيب عداد منفصل بدور المناسبات

وأشار المصدر إلى أن المساجد التابعة للأهالي يتولى ملاكها شحن رصيد العداد، لافتًا إلى أن دور المناسبات بالمساجد يتم بها تركيب عداد منفصل عن عداد المسجد، وتقوم الجهة المالكة سواء الأوقاف أو المحليات أو الأهالي بشحن رصيد العداد حسب رغبتهم، لأن دور المناسبات لها مدخل خاص وتستطيع شحن رصيد العداد.