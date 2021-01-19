الكهرباء: إطلاق إدارة جديدة لـ«إسعاد المتعاملين» ومراقبة معايير الجودة

قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن إدارة جودة الخدمات وإسعاد المتعاملين، هدفها مراقبة معايير جودة الخدمات التي تقدمها مراكز الخدمة، إضافة إلى الوصول إلى رضا المتعاملين مع هذه المراكز، وجرى التأكيد على كل العاملين، على أنهم يعملون لأنهم يرغبون في الحصول على رضا العميل، لأن الوزارة خدمية، ويهمهم رفع مستوى الخدمات وآليات تلقي الشكاوى.

التأكيد على ثقافة إرضاء العميل

وأضاف «حمزة» في مداخلة مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، ويقدمه الإعلامي مصطفى شردي، الثلاثاء: «حريصون جدًا على تأكيد هذا المعنى، وهناك ثقافة سابقة ناتجة عن الجانب الاحتكاري للشركة، وهذا الأمر اختلف لأننا نهدف إلى تسهيل الخدمات، ونفتح تدريجيا المجال للقطاع الخاص للدخول في هذا المجال من أجل التنافس، ولكي يحصل صاحب أفضل خدمة على العميل».

دورات تدريبية للموظفين

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هناك دورات تدريبية لكل الموظفين الذين يقدمون الخدمة، سواء العاملين في مراكز الخدمة، أو المحصلين، ومن يحصلون على القراءات، إضافة إلى تخصيص خطا ساخنا، وإطلاق تطبيق (واصل) خاص بمتحدي الإعاقة السمعية، وتطبيقات جديدة خاصة بمن يستفيدون بالعدادات مسبوقة الدفع، وجار استحداث آليات كثيرة لقياس مدى رضا المتعاملين مع الوزارة.

كانت وزارة الكهرباء، قد أنشأت إدارة متخصصة لمراقبة الجودة وإسعاد المواطنين، برئاسة المهندس جابر دسوقي، لتحديد معايير الجودة لكل الخدمات التي تقدم للمواطن ومعالجه الأسباب التي تؤدي إلى شكاوى المواطنين، والاهتمام بجوده الخدمات المقدمه لكبار السن ولذوي الإعاقة حيث تم التوقيع على بروتوكول لاتاحه خدمه تلقي الشكاوي من ضعاف السمع وصعوبات التخاطب من خلال تطبيق واصل الذي يعمل بلغه الاشاره وجاري إتاحه المنصة الإلكترونيه لذوي الإعاقة وكذلك إتاحه شاشات تعمل باللمس في 25 فرعًا لتقديم الخدمة.