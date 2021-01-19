بعد انقطاع الكهرباء.. العناية الإلهية تنقذ مصابي كورونا من كارثة بالمنوفية

أنقذت العناية الإلهية، مصابي فيروس كورونا المستجد في العناية بمستشفى شبين الكوم التعليمي، البالغ عددهم 16 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي، من كارثة محققة، بعد انقطاع الكهرباء في الطابق الذي تتواجد فيه العناية المركزة بسبب عطل مفاجئ.

وأكد مصدر مسؤول بمستشفى شبين الكوم التعليمي، أن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وجه بالدفع بعدد من مولدات الكهرباء للمساعدة في حل المشكلة مؤقتا، لحين الانتهاء من صيانة الكهرباء بشكل كامل، موضحا أن الكهرباء عادت بشكل مؤقت للمستشفى.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جميع المصابين حالتهم الصحية مستقرة، وتأثر منهم 5 حالات لاتصالهم بأكسجين متصل بالكهرباء، ولكن الأطباء تمكنوا من التغلب على المشكلة بإجراء تنفس يدوي للحالات، أما باقي الحالات في العناية المركزة، فالأكسجين المستخدم لهم في التنفس الصناعي، لم يكن متصلا بالكهرباء.

وتابع: اطمئن الجميع على حالات كورونا في المستشفى التعليمي، مؤكدا أن المستشفى يلقى اهتماما كبيرا من محافظ المنوفية، ومديرية الصحة لحل كل المشكلات والمعوقات التي تتسبب في ذلك، خوفا على حياة المصابين.

وانتقل عليىالفور اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، يرافقه نائبه محمد موسى، واللواء عماد يوسف السكرتير المساعد، للمستشفى التعليمي، فور ورود إخطار بعطل كهربائي مفاجئ في الدور الثاني في المستشفى التعليمي في العناية المركزة.

وكلف وكيل وزارة الكهرباء، بتوفير مولدات إضافية بجوار المستشفى طوال الليل، تحسبا لأي طوارئ، وإرسال فنييين من المديرية لمساعدة فنيين المستشفى التعليمي، في إصلاح العطل، كما كلف مسئولي المحافظة، بتوفير مولدات أخرى احتياطية، للتعامل مع أي طوارئ طوال هذه الليلة.

وفي الوقت ذاته، استمع المحافظ للأطقم الطبية والتمريض، واطمأن بنفسه على المرضى، مؤكدا أن حالة المرضى مستقرة، وعدم حدوث أي أضرار للمرضى المتواجدين، وعودة التيار الكهربائي، مشددا على تقديم كل أوجه الرعاية الصحية للمرضى.

وكلف السكرتير المساعد، بالتواجد الدائم في المستشفى، لحين وصول المولدات، والتأكد من انتظام الوضع بصورة كاملة، فضلا عن تكليف مدير غرفة عمليات المحافظة بإقامة كاملة طوال الليل، للمساعدة في أي طوارئ، وتسهيل أية عقبات أمام مسئولي المستشفى التعليمي.