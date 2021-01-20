عاجل.. السيسي: مصر أول دولة عربية وأفريقيا تنضم لمركز تنمية الـOECD

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر أول دولة عربية وأفريقيا تنضم لمركز تنمية الـOECD، وذلك أثناء كلمة متلفزة وجهها للمنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية بمناسبة الذكرى الستين على إنشائها.

وأضاف السيسي في كلمته: «ترتبط مصر والمنظمة بعلاقات تعاون وطيدة، حيث تشارك في العديد من لجانها المختلفة كما تحظى بالعضوية الكاملة في مركز التنمية التابع للمنظمة منذ عام 2008، كأول دولة عربية وأفريقيا تنضم له وذلك ارتباطا بالأهمية التي نوليها للمركز كمحفل رئيسي لإيصال أولويات الدول النامية وإعداد الدراسات التنموية وإعداد الدعم الفني ذي الصلة، وقد شهد هذا التعاون مرحلة جديدة عام 2019، بإنضمام مصر لآلية البرامج القطرية، وأود أن أشيد بالتقدم المحرز على هذا الصعيد والذي تم من خلاله اختيار مجالات العمل الأكثر قدرة على المساهمة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي».

وأضاف الرئيس السيسي أنه تم التوافق على الأولويات التي تتوائم مع احتياجاتنا وأهدافنا، لا سيما ما يتعلق بالمعايير الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وترسيخ الشفافية ومكافحة الشباب، فضلا عن تمكين المرأة والشباب.

واختتم الرئيس كلمته، قائلا: «لا يسعني إلا أن أعبر عن التقدير العميق الذسي تكنه مصر بالدور البارز الذي تقوم به المنظمة والتأكيد على الرغبة في تعزيز التعاون بيننا، بما يحقق الاستفادة المتبادلة، وأكرر التهنئة للسيد السكرتير العام وجميع الدول الأعضاء في المنظمة بهذه المناسبة، وأتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح».