عاجل.. بيان مهم لوزير التربية والتعليم بمجلس النواب بعد قليل

يستعد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بعد قليل، لإلقاء بيان مهم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لعرض كشف حساب الوزارة خلال الفترة الماضية، والرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالنواب.

ومن المتوقع أن تشهد كلمة وزير التربية والتعليم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن العملية التعليمية بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا، وكذلك التطور الذي حدث على مدار السنوات الماضية لبناء منظومة التعليم الجديدة، هذا بخلاف لتجربة التعليم عن بُعد.

كما سيتطرق الوزير على حسب التوقعات لرؤيته للفترة المقبلة وأهم الخطط المطروحة بشأن منظومة التعليم المستقبلية.

ومن جانبه قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن البرلمان عازم على تفعيل دوره الرقابي بشكل قوي، ولهذا السبب قرر المجلس استدعاء الحكومة لعرض كشف حسابها عن الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الفصل التشريعي الحالي سيكون استثنائيا وقوي سواء على المستوى التشريعي والرقابي. وأضاف عمر، إن شعار «المواطن أولا» هو الغالب على أجندة أغلب النواب، والرقابة على الحكومة يجب أن تكون رشيدة دون تهويل أو تهوين، وهذا ما جاء بحديث رئيس المجلس بعد فوزه بهذا المنصب.

الدور الرقابي للنواب

يذكر أن مجلس النواب قرر استدعاء وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لعرض كشف حسابها أمام المجلس حول ما تم تحقيقه ببرنامج «مصر تنطلق»، والذي تعهد به رئيس الوزراء عند تشكيله الحكومة، ومن المقرر أن يتم إحالة كل البيانات التي ألقاها الوزراء للجان النوعية بمجلس النواب لدرستها وإعداد تقرير بشأنها.

وانتهى وزراء الإدارة المحلية والتموين والتعليم العالي والإعلام، من إلقاء بياناتهم أمام مجلس النواب، على مدار الأيام الماضية، خلال الجلسات العامة والتي شهدت بعضها انتقادات واسعة لعدد من الوزراء كان أبرزها وأشدها الانتقادات التي وجهت لأسامة هيكل، وزير الإعلام.