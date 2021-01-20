مكتب عمرو موسى يؤكد تحسن حالته الصحية

قال الدكتور أحمد كامل المستشار الإعلامي لـعمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية الأسبق، إن حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، «كوفيد 19»، أصبحت مستقرة الآن، مضيفا أن زوجة عمرو موسى حالتها مستقرة أيضا كما أخبرهم الأطباء.

وأضاف كامل في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الأمين العام الأسبق هو وزوجته في عزل منزلي بعد خروجهما من المستشفى وبعد استقرار حالتهما الصحية كما أخبرهم الأطباء.

وأوضح كامل أن الأطباء أكدوا أن حالة عمرو موسى لا تستدعي التواجد في المستشفى، والأفضل المتابعة مع الأطباء من المنزل، مؤكدا أن عمرو موسى وزوجته بعد خروجهم من المستشفى لم يجروا مسحات للكورونا حتى الآن.

وأشار كامل إلى أن موسلا، قد أجرى الأشعة المقطعية في مستشفى العزل قبل خروجه منها، وطمأنة الأطباء على تحسن حالته الصحية، مؤكدا أنّ هناك متابعة تامة للحالة الصحية.

شائعات عن حالة موسى الصحية

وكان قد ترددت شائعات تتحدث عن تدهور الحالة الصحية له أو دخوله العناية المركزة، مؤكدا أنّ كل الشائعات غير صحيحة، وكان موسى وجه الشكر لكل الشخصيات العربية والدولية ومتابعي السيد عمرو موسى، الذين تواصلوا خلال فترة وجوده في العزل منذ إصابته بالفيروس.

وأكد كامل أن أسرة عمرو موسى تتواصل معه بالتليفون بعد العزل المنزلي، وأيضا أصدقاؤه، بالإضافة إلى أن أسرة عمرو موسى تتواصل مع الأطباء المعالجين له ولزوجته للاطمئنان على صحتهما نظرا لمنع الزيارات «التواصل بيكون عن طريق التليفون فقط».