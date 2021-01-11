عمرو موسى بعد 13 يوما من إصابته بكورونا: لسه في المستشفى.. ادعولي

كشف عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق ووزير الخارجية الأسبق، عن تفاصيل الحالة الصحية له بعد إصابته بفيروس كورونا، ومرور 13 يوم على الإصابة، قائلا إنّه بخير، لكنه ما زال في أحد مستشفيات العزل الخاصة، وطالب المصريين ومتابعيه في العالم العربي بالدعاء له.

وعن الحالة الصحية لقرينته، قال الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، لـ«الوطن»، إنّ زوجته ترقد في مستشفى العزل المقيم بها الآن، وتتلقى العلاج وحالتها تتحسن.

الوضع الصحي لزوجته

ووجّه وزير الخارجية الأسبق، الشكر لكل أصدقائه وكل من بادر بالاتصال وإرسال الرسائل والتعليق وإبداء الاهتمام، طالبا منهم الدعاء له بأن يتجاوز الأزمة الصحية بسلام.

ثبوت إيجابية المسحة

وفي سياق متصل، كشف أحمد كامل المستشار الإعلامي لـ عمرو موسى لـ«الوطن»، عن احتمالات خروج وزير الخارجية الأسبق من المستشفى خلال وقت قريب، قائلا إنّهم بانتظار موقف الأطباء في هذا الشأن.

وقال «كامل»: «السيد عمرو موسي سيلتقي اليوم الأطباء المسؤولين عن حالته الصحية، وسيطعلونه على تطورات الحالة، فضلا عن مناقشة مدى خروجه من عدمه خلال الأيام المقبلة».

وكان «كامل»، كشف في تصريحات مسبقة مستجدات الوضع الصحي لـ«موسى»، قائلا إنّه أجرى الأشعة المقطعية في مستشفى العزل الموجود بها أمس، واطمأن الأطباء على تحسن الحالة الصحية للوزير الأسبق، مؤكدا أنّ هناك متابعة تامة للحالة الصحية.

ونفى مستشار «موسى»، ما تردد من شائعات تتحدث عن تدهور الحالة الصحية له أو دخوله العناية المركزية، مؤكدا أنّ كل تلك الأمور غير صحيحة، موجّها الشكر لكل الشخصيات العربية والدولية ومتابعي السيد عمرو موسى، الذين تواصلوا خلال فترة وجوده في العزل منذ إصابته بالفيروس.

يذكر أنّ عمرو موسى أصيب بفيروس كورونا، بعد ظهور إيجابية المسحة التي أجراها يوم 31 ديسمبر، بحسب تصريحات مكتبه الإعلامي.