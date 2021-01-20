توقف حركة الصيد في دمياط وبورسعيد بسبب التقلبات الجوية

هطلت أمطار غزيرة على محافظة دمياط، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، مصحوبة برياح شديدة تسببت في توقف حركة الصيد ببوغاز مدينة عزبة البرج، فيما انتظمت حركة الملاحة البحرية بميناء دمياط.

وقال عصام البراوي، شيخ الصيادين بمدينة عزبة البرج، إن سوء الأحوال الجوية تسبب في توقف الصيادين عن السروح بعد ارتفاع أمواج البحر إلى ثلاثة أمتار، فيما أجرى اللواء حسين لبيب رئيس مدينة رأس البر، جولة ميدانية لمتابعة أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع المدينة بمعدات وسيارات الوحدة ومتابعة عمل محطات الرفع وبلاعات صرف المطر، ووجه إلى مواصلة العمل على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي مشكلة فور حدوثها والاستمرار في رفع درجة الاستعداد القصوى حتى انتهاء النوّة.

وفي سياق متصل، استمر هطول الأمطار على بورسعيد لليوم الثاني على التوالي وسط نشاط ملحوظ للرياح، وشهدت الأسواق التجارية تراجع حركة البيع والشراء، تزامنا مع جهود الأجهزة التنفيذية لكسح مياه الأمطار من الشوارع.

وأعلن مصدر مسؤول بميناء الصيد البحرى ببورسعيد توقف حركة الصيد بسبب الطقس، موضحا أن مراكب الصيد دخلت الميناء عصر أمس ولن تعود لنشاطها إلا بعد استقرار الأحوال الجوية، بينما أعلنت هيئة موانىء بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استمرار حركة الملاحة وعدم تأثرها بالطقس السىء.